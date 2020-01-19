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維園年宵開鑼 今年攤檔少一大半

2020-01-19 14:07世界日報 香港新聞組／香港19日電

迎鼠年，維園年宵市場今天（年廿五）開鑼，在反修例風波下，今年不設乾貨攤位，今年的攤檔減少一半多，以往密密麻麻的檔口顯得冷清、疏落，不少檔主均預計到場人流減少，心情戰戰兢兢。

香港01報導，銅鑼灣維園的年宵市場由以往479個檔位，今年減至201個。以往的場地格局，設有四條行人路線，今年只有三條行人路線。

熟食檔老闆：預蝕三分一

據報導，經營維園年宵市場最大熟食攤檔的黃先生，連續做了16年到現場經營熟食店，他稱食環署職員多年來首次呼籲他們將店舖擺放得較貼近濕檔攤位，感覺上「冇咁疏落」，他慨嘆經營多年，今年的檔位租金、職員薪金等成本約50多萬，較去年的90多萬少約四成，但卻首次最擔心「蝕大本」， 「我都預要蝕三分之一」。

報導指出，現場經營年桔及桃花當40年的譚先生，今年的三呎高桃花大約為300多元一棵，與去年相若，他擔心人流減少，未有增加來貨量。

「和你宵」市集 售反修例產品

香港電台報導，臨近農曆新年，多區有民間自辦的「和你宵」市集等年宵活動。旺角的「和理過·年宵市集」約有20個檔位，吸引不少人到場，部分商品與反修例運動有關，亦有派發寫有反修例口號的揮春。

售賣與反修例運動有關商品的鄭先生表示，他原定參與黃埔區的年宵市集，運輸署早前以公眾安全考慮拒絕借出紅磡碼頭旁的土地，因此轉到旺角參與年宵。

另外，在西營盤正街，有區議員原定計畫舉辦市集，同樣不獲當局發出相關牌照，議員改為自設街站。有區議員在現場派發揮春，部分寫有傳統揮春字句，亦有部分寫上「五大訴求」、「缺一不可」等反修例運動口號。

迎鼠年，維園年宵市場今天（年廿五）開鑼，在反修例風波下，今年不設乾貨攤位，今年的...
迎鼠年，維園年宵市場今天（年廿五）開鑼，在反修例風波下，今年不設乾貨攤位，今年的攤檔減少一半多。 圖取自香港電台
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