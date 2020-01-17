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風險報告：港列最高危 警一哥：小心本土恐怖主義

2020-01-17 14:08世界日報 香港17日電

風險報告：香港智利全球最高危 香港中國通訊社
風險報告：香港智利全球最高危 香港中國通訊社
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去年全球爆發多起抗爭運動，其中香港反送中抗爭倍受注目，英國風險評估諮詢公司梅普爾克羅夫特（Verisk Maplecroft）昨發表「2020年政治風險展望」報告，香港和智利被視為全球「最高危地區」，估計兩地情在未來兩年難有改善。警務處處長鄧炳強也說，不能對本土恐怖主義掉以輕心。

明報報導，根據報告，過去一年全球有47個國家或地區示威次數明顯增加，預料今年會持續，警告政治動盪已成新常態。

風險報告：香港智利全球最高危 美聯社
風險報告：香港智利全球最高危 美聯社
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港動盪指數 劇升91位

報導指出，梅普爾克羅夫特研究建基於一系列風險指數，包括社會動盪、安全部隊及人權等。蘇丹去年推翻執政30年的前總統巴希爾後爆發反軍方示威，遭遇血腥鎮壓，令該國取代葉門成為動盪指數最高的國家。香港和智利則是動盪指數升幅最大的地區，香港由第117位劇升91位至第26位；智利由第91位升至第6位。

報告指出，不少政府對示威規模及激烈程度始料不及，企圖鎮壓示威，包括濫捕及無差別暴力等手段，反令示威者更趨激進。

該公司亞洲風險部門主管赫里貝尼克（Miha Hribernik）指出，即使許多政府軟硬兼施，但都收效甚微，因為示威活動能迅速適應警方戰術。他又指各地示威的原因雖各不相同，但都源自類似不滿，包括全球經濟危機10年後收入停滯和不平等加劇、對傳統政治菁英失去信任、貪污，以及公民及政治權利受侵蝕等。

「一哥」鄧炳強昨出席中西區區議會會議時表示，近日搗破多宗爆炸品及槍械案件，不能對本土恐怖主義掉以輕心，會加強巡邏及情報搜集。

當被問及警隊擬引入電槍時鄧炳強解釋，目前仍在研究階段。他說，坊間有人誤解是提升武力，但其實是要作為替代武器，一些以前要發射實彈的情況可以改用電槍，重申引入任何新武器都會符合安全及效率。

反送中香港港警

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