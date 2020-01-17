林鄭：一國兩制2047後不變 喊話年輕人珍惜

林鄭：一國兩制 2047後仍不變 法新社 分享 facebook

香港反送中抗爭持續超過半年，迄今仍未完全平息，部分示威者認為，包括制訂《逃犯條例》在內，都是香港「一國兩制」遭受破壞的例證，北京對港承諾已見動搖。不過，特首林鄭月娥昨出席立法會答詢會議，在回應議員提問時稱，有足夠理由相信，「一國兩制」會行穩致遠，2047後都不會改變。

2047年被香港認為「大變之限」，意思是按中共前領導人鄧小平承諾和寫進《基本法》的香港回歸50年不變，由1997到2047年，正好50年，相信其後「一國兩制」會變為「一國一制」。

建制派立法會議員蔣麗芸提出，許多青年在過去七個月爭取民主自由，令很多人感到大惑不解，難道香港沒有民主自由，後來卻知道原來年輕人是擔心《基本法》只保障現有制度及生活方式50年不變，2047年後會否還有「一國兩制」，會否變成「一國一制」。

林鄭回應說，只要堅持「一國兩制」的方針，深入推進實踐，符合香港市民的利益，便有足夠理由相信，「一國兩制」行穩致遠，2047年後都不會改變；必須維護「一國」之本，尊重「兩制」的差異，呼籲大家珍惜「一國兩制」。

她指出，香港大部分年輕人在1997年回歸後出生，「一國兩制」確保他們在成長過程中 能享有穩定及相對繁榮的香港，接受教育、就業，希望大家珍惜這個非常有效的制度，不要因為一時誤會，欠缺對「一國兩制」及《基本法》的理解，而去破壞如此重要的原則及方針，否則他們擔心日後會出現的情況，可能會是由他們一手造成。

林鄭表示，港府團隊在過去幾個月反思過，到底有哪些方面做得不足，認為其中一點，是要透過不同形式的教育，令市民加深對「一國兩制」的認識、對國家的觀念，加深對內地與香港在「一國兩制」之下的發展空間，未來會加強這方面的工作。

另外，針對港府日前宣布十項民生政策措施，有議員認為如果提早推行可減低民怨，也有議員要求政府對反修例事件受影響的商戶提供援助，林鄭表示，期望有關的民生措施最快今年內推出。