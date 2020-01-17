親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎疫情
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

譁然！彰化台灣民俗村傳開拆 縣府：將勒令停工開罰

西非恐怖沙漠：薩赫爾「聖戰衝突」惡化的殺戮循環

林鄭：一國兩制2047後不變 喊話年輕人珍惜

2020-01-17 14:08世界日報 香港17日電

林鄭：一國兩制 2047後仍不變 法新社
林鄭：一國兩制 2047後仍不變 法新社
分享

香港反送中抗爭持續超過半年，迄今仍未完全平息，部分示威者認為，包括制訂《逃犯條例》在內，都是香港「一國兩制」遭受破壞的例證，北京對港承諾已見動搖。不過，特首林鄭月娥昨出席立法會答詢會議，在回應議員提問時稱，有足夠理由相信，「一國兩制」會行穩致遠，2047後都不會改變。

2047年被香港認為「大變之限」，意思是按中共前領導人鄧小平承諾和寫進《基本法》的香港回歸50年不變，由1997到2047年，正好50年，相信其後「一國兩制」會變為「一國一制」。

建制派立法會議員蔣麗芸提出，許多青年在過去七個月爭取民主自由，令很多人感到大惑不解，難道香港沒有民主自由，後來卻知道原來年輕人是擔心《基本法》只保障現有制度及生活方式50年不變，2047年後會否還有「一國兩制」，會否變成「一國一制」。

林鄭回應說，只要堅持「一國兩制」的方針，深入推進實踐，符合香港市民的利益，便有足夠理由相信，「一國兩制」行穩致遠，2047年後都不會改變；必須維護「一國」之本，尊重「兩制」的差異，呼籲大家珍惜「一國兩制」。

她指出，香港大部分年輕人在1997年回歸後出生，「一國兩制」確保他們在成長過程中 能享有穩定及相對繁榮的香港，接受教育、就業，希望大家珍惜這個非常有效的制度，不要因為一時誤會，欠缺對「一國兩制」及《基本法》的理解，而去破壞如此重要的原則及方針，否則他們擔心日後會出現的情況，可能會是由他們一手造成。

林鄭表示，港府團隊在過去幾個月反思過，到底有哪些方面做得不足，認為其中一點，是要透過不同形式的教育，令市民加深對「一國兩制」的認識、對國家的觀念，加深對內地與香港在「一國兩制」之下的發展空間，未來會加強這方面的工作。

另外，針對港府日前宣布十項民生政策措施，有議員認為如果提早推行可減低民怨，也有議員要求政府對反修例事件受影響的商戶提供援助，林鄭表示，期望有關的民生措施最快今年內推出。

反送中香港港警

延伸閱讀

香港食衞局長警告 武漢肺炎春節傳播風險將升高

十大高檔消費城亞洲占一半 香港排第一台北第八

香港獨立檢討委員會 下月亮相

林鄭：一國兩制 2047年後仍不變

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

風險報告：港列最高危 警一哥：小心本土恐怖主義

2020-01-17 14:08

反送中逮逾7千人 港府否認警暴

2020-01-17 00:10

林鄭：一國兩制 2047年後仍不變

2020-01-16 23:59

香港反送中至今 超過7千人被捕

2020-01-16 16:10

林鄭稱「一國兩制」行穩致遠 2047年後都不會變

2020-01-16 14:25

港警配備電槍？李家超：支持 議員：情況會更糟

2020-01-16 13:50

中聯辦新主任新春致詞軟中帶硬 4提珍惜香港這個家

2020-01-16 13:49

熱門文章

醫生判斷應是早老症！21公斤吳花燕過世 按遺願捐出遺體

2020-01-16 16:37

大陸宣布 「武漢肺炎」新增一名死亡病例

2020-01-17 08:31

泰國證實來自中國的第二個武漢肺炎病例

2020-01-17 12:32

國家欠我一個女朋友！2020最佳結婚日 官媒下卻一片哀號...

2020-01-17 10:00

武漢肺炎燒到日本 旅遊警示升級

2020-01-17 01:05

王在希預測未來4年：兩岸關係冷對抗 但不會攤牌

2020-01-17 10:57

中美協議明確避免競爭性貶值 人民幣「漲聲響起」

2020-01-16 20:27

大陸2019年GDP增長6.1% 創近30年來新低

2020-01-17 10:24

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top