中聯辦新主任新春致詞軟中帶硬 4提珍惜香港這個家

駱惠寧籲一家人有商有量，未提暴徒。 香港中國通訊社 分享 facebook

香港中聯辦15日舉行新春酒會，邀請親港府及北京人士出席。這是新任主任駱惠寧首度出席中聯辦的新春酒會。駱惠寧致詞時表示，「止暴制亂、恢復秩序仍是香港當前最為緊迫任務」，之後言詞轉溫和，八次提到「香港這個家」，四次說要「珍惜」，並說「一家人之間有商有量，再大事情都好解決」。他無提及外國勢力、暴徒。時事評論員劉銳紹分析，駱新官上場想緩和氣氛，形容發言是「軟中帶硬」。

綜合媒體報導，駱惠寧說，林鄭月娥帶領管治團隊及警隊「恪盡職守、止暴制亂，表現出非常時期的非常勇氣」。而以酒會出席者為代表的「愛國、愛港同胞」，齊心協力「護法治、反暴力，彰顯香港社會的正義力量」。

他提到，過去一年香港經歷嚴峻考驗，「修例風波」爆發後曠日持久的社會動盪「牽動全國人民的心」。而中國國家主席習近平去年底一個半月內三次會見林鄭月娥，並在巴西向國際社會表明中國政府立場，寄託對香港各界「共同把香港事情辦好」的殷切期望。

駱惠寧認為，香港是一個多元社會，一些議題有重大分歧並不奇怪，但不能走極端，更不能搞暴力，一家人有商有量，再大的事情都好解決，強調突破法治和文明底線，對社會只會造成災難性破壞。

他表示，止暴制亂、恢復秩序仍是香港最為緊迫的任務，「珍惜香港這個家」是所有真正關心和愛護香港的人的共同心聲、期盼和責任。

駱惠寧籲一家人有商有量，未提暴徒。 歐新社 分享 facebook

他續稱，今日的香港仍未走出困局，但相信沒有任何力量可阻擋香港「一國兩制」事業的步伐。「一國兩制」堅持得好，香港就能贏得發展機遇，堅持得不好，香港就會紛爭不止，亂象不斷，最終危害的是絕大多數香港同胞的共同利益、根本利益和長遠利益。

他又呼籲，不論怎樣的政治光譜，都應該形成「認同一國、珍惜兩制」的共識，形容這是香港明天的希望所在。並表明青年是國家「兒女」、「香港社會繁榮穩定的重要力量」。他演辭中八次提及一國兩制。