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港警配備電槍？李家超：支持 議員：情況會更糟

2020-01-16 13:50世界日報 香港16日電

李家超：支持任何更有效處理暴力的方法 香港中國通訊社
李家超：支持任何更有效處理暴力的方法 香港中國通訊社
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香港警方擬在反政府示威行動中增配電擊槍及網槍作為日常維持治安之用，他們認為和現有武器相比，對於警察及示威者而言，電槍及網槍是較安全的選項，但泛民主派立法會議員質疑，當下警民關係緊張，再提升任何警隊裝備只會令情況更糟。

目前全世界包括美國、英國、澳洲、新加坡等國執法人員都可使用電槍，台灣、日本警察則配備網槍。在長達七個月的「反送中」運動中，香港警方發射實彈，使用了水炮車、發射上萬枚催淚瓦斯、橡膠子彈，遭抨擊暴力。

南華早報15日引述警界消息人士報導，港警正在考慮讓警方於反政府示威活動期間配備電擊槍及網槍，作為警務之用，而非專門作為防暴裝備。資深警界人士表示，此舉能夠讓警方有更多的武器選擇，並非要升級武力威脅或是配備致命武器，強調對於警方及嫌疑犯雙方都有利，尤其警方逮捕行動中，嫌犯的抗拒時間拖得愈長，雙方都受傷的機會就愈高。他透露，港警正在比較各種類型的電槍及網槍。

保安局局長李家超對此表示支持，官方香港電台引述他說，任何令警方更有效處理暴力行為並同時減低其他人受傷的方法，保安局都會支持。

李家超表示，警方會清楚研究每種工具對警隊執法能力的影響，以及會產生的風險，他們研究的「任何裝備」，在其他先進國家亦有應用，有關裝備以往有「良好紀錄」，「在適當的時候適當使用」可減少多方面受傷。

但泛民主派立法會議員林卓廷表示強烈反對，質疑外國有個案顯示，有人被電槍擊中後誘發心臟病，甚至死亡。他指現時警民關係緊張，再提升任何警隊裝備只會令情況更差，又批評警隊「過分使用武力」，「濫權情況」令人憂慮。

反送中香港港警

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