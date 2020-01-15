港擲100億再推10項民生措施 「惠銀髮族 漏年輕人」

消除反送中影響 港府年擲百億紓困 香港中國通訊社 分享 facebook

港府昨日再推出10項民生政策「支票」，涉及增加100億港元經常開支，其中長者政策涉及67億港元，占金額近七成，銀髮族成為最大受惠社群。政府稱新措施惠及過百萬人，有議員質疑青年無直接受惠。特首林鄭月娥否認推惠民措施是與反送中運動有關，僅稱是回應社會上關心民生、關心基層的訴求。

綜合媒體報導，林鄭昨日下午召開記者會，宣布10項民生措施，其中較受重視的兩項措施之一，是向65歲長者提供每月津貼3585港元（約462美元），料5萬名長者每月可多領910港元。可領取津貼的老人不能擁有超過50萬港元儲蓄。港府同時把長生津資產上限提升至50萬港元，約有10萬名長者因而合資格申領，預計涉及額外經常開支約50億港元。

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另一項受重視的民生措施，是考慮向老人提供交通資助，60歲以上老人搭乘各項交通工具一律只繳付2港元（約0.25美元）。目前往來港島和九龍之間的地下鐵路，每趟車資大概需要10港元。乘車優惠的年齡資格也由現時的65歲下調至60歲，料會多60萬人受惠，涉及約17億港元額外經常開支。

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據報導，當局計畫實施的紓困措施還有管制「房」租金，以及給予輪候公屋的家庭提供現金津貼等。林鄭說，上述民生措施將令政府每年額外支出100億港元，超過100萬人受惠。至於措施何時實施，她說應該會在今年。

公民黨稱林鄭提出的措施只是「補鑊」、而且「漏了年輕人」。民建聯和工聯會則對措施表示歡迎。

理大應用社會科學系助理教授鍾劍華分析，新政策對政府挽回民望作用不大，因政府仍拒絕成立獨立調查委員會，認為市民不會因此原諒政府。對於青年無直接受惠，鍾說在政府和青年互相敵視下，政府難以挽回年輕人的心，反而長者是較容易取悅。