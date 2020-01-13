親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

外媒關注台灣大選結果 台灣親美遠中大勢已定

「為何國人不再信任國民黨？」江啟臣籲所有中常委總辭

香港終審法官呼籲守衛香港法治

2020-01-13 23:01德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）香港擁有獨立的英式司法制度。法治被視為這個國際金融中心認同性的基石之一，是與中國內地不同的一個要素。香港司法正面臨因7個月來示威抗議中被捕的6500多人被捕導致的待審案件。迄今，約1000件案子在審或審結。

在今天舉行的香港2020法律年度開啟典禮致辭中，終審法院首席法官馬道立表示，"特別有鑑於過去7個月社會上一些關系到每個人的事情（指抗議運動---譯注），社會就司法機構提出了不少問題，對法庭的工作作出了不少評論。這當中很多都是中肯的，但遺憾的是，有部分是基於錯誤的觀念和出於誤解，並對法律和法治應有的客觀和恰當概念有所曲解。有些甚至近乎不能接受"。

將於明年1月退休的馬道立法官在致辭中強調了法制的公義性和保障公正判決的責任。他指出，"法官履行職責時，只會以法律條文和法律精神為依歸，別無其它。……政治、經濟和社會因素完全不在考慮之列" 。

去年11月，北京譴責香港最高法院裁定《禁蒙面法》違憲，強調，只北京有權對香港法律是否違憲作出裁定。同月，官媒《環球時報》发表社評，指稱香港高法等濫權。

依據1997年主權移交北京時所確定的"一國兩制"原則，香港享有內地沒有的多種自由。不過，隨著北京政府的影響不斷增加，這些自由正不斷減少，導致不少港人心生憂慮。

上月，香港司法大樓外牆被人投擲汽油彈；近日，最高法院大樓出現辱罵性涂鴉，上寫"法治已死"，並稱一名法官是親北京的"紅底官"。

馬道立在典禮上表示，社會應珍惜法治，"法治是凝聚社會的基石"。他警告說，一旦法治受到破壞，"我們的社會要復原將殊不容易"。他說，他深信，社會大眾會繼續致力於維護香港法治。

凝煉/葉宣（法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港港警
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

香港工會漸成「新戰線」 中小企怕「被燒到」

2020-01-13 13:34

反送中7個月新工會申請暴增12倍 「大三罷」恐再現

2020-01-13 13:33

熱門文章

「師娘風韻高絕」變科研！馬屁論文登權威期刊 拿走千萬

2020-01-13 10:00

大選結果讓大陸丟掉幻想 陸專家：做好綠長期執政準備

2020-01-13 09:58

父低頭忙回手機訊息 抬頭後兒失蹤10天命喪工地

2020-01-13 19:29

陸首艘萬噸級驅逐艦 南昌號入列

2020-01-13 00:24

胡錫進：中國武統台灣 需要戰略耐心

2020-01-13 13:39

男吞兩條黃鱔治便秘 忍腹痛一夜求診險喪命

2020-01-13 12:35

人民幣在岸、離岸升破6.9 創近5月新高

2020-01-13 14:50

各國祝賀蔡連任 陸官媒：對蔡政府發出錯誤信號

2020-01-13 14:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top