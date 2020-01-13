香港終審法官呼籲守衛香港法治

（德國之聲中文網）香港擁有獨立的英式司法制度。法治被視為這個國際金融中心認同性的基石之一，是與中國內地不同的一個要素。香港司法正面臨因7個月來示威抗議中被捕的6500多人被捕導致的待審案件。迄今，約1000件案子在審或審結。

在今天舉行的香港2020法律年度開啟典禮致辭中，終審法院首席法官馬道立表示，"特別有鑑於過去7個月社會上一些關系到每個人的事情（指抗議運動---譯注），社會就司法機構提出了不少問題，對法庭的工作作出了不少評論。這當中很多都是中肯的，但遺憾的是，有部分是基於錯誤的觀念和出於誤解，並對法律和法治應有的客觀和恰當概念有所曲解。有些甚至近乎不能接受"。

將於明年1月退休的馬道立法官在致辭中強調了法制的公義性和保障公正判決的責任。他指出，"法官履行職責時，只會以法律條文和法律精神為依歸，別無其它。……政治、經濟和社會因素完全不在考慮之列" 。

去年11月，北京譴責香港最高法院裁定《禁蒙面法》違憲，強調，只北京有權對香港法律是否違憲作出裁定。同月，官媒《環球時報》发表社評，指稱香港高法等濫權。

依據1997年主權移交北京時所確定的"一國兩制"原則，香港享有內地沒有的多種自由。不過，隨著北京政府的影響不斷增加，這些自由正不斷減少，導致不少港人心生憂慮。

上月，香港司法大樓外牆被人投擲汽油彈；近日，最高法院大樓出現辱罵性涂鴉，上寫"法治已死"，並稱一名法官是親北京的"紅底官"。

馬道立在典禮上表示，社會應珍惜法治，"法治是凝聚社會的基石"。他警告說，一旦法治受到破壞，"我們的社會要復原將殊不容易"。他說，他深信，社會大眾會繼續致力於維護香港法治。

凝煉/葉宣（法新社）

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