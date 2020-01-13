香港工會漸成「新戰線」 中小企怕「被燒到」

反修例運動掀起新工會浪潮，部分表明以「三罷」（罷工、罷市、罷課）為目標。有工會表示更多工會合力組織政治罷工，有助鼓勵更多人參與。有商界中人有感新工會較著重政治訴求及針對政府，憂它們勢力壯大，日後更易發動大規模政治罷工，尤其影響中小企運作，「他們燒到政府，政府間接燒到我們」。

明報報導，中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦說，工會湧現對雇主是負面消息，但若雇員爭取合理權益，並沒問題。他有感新工會較著重政治訴求及針對政府，憂工會勢力壯大，更易發動大規模政治罷工，未來更多人響應；工會本是針對政府訴求，但間接影響到商界，尤其擔憂影響中小企。

據報導，職工盟總幹事蒙兆達說市民反應踴躍，最近每日平均收到8至10個電話查詢成立工會事宜。他說市民成立工會包括關注行業問題、以政治罷工為目標，部分則想藉工會登記為選民，影響立法會勞工界功能組別選舉結果。

報導指出，蒙兆達說政治罷工不受勞工法例保障，令部分雇員卻步，罷工成功與否，依賴人數及社會支持，相信更多工會合作組織罷工，更易鼓勵人參與。他說反修例運動持續逾半年，社會開始思考街頭示威以外需在不同領域深化運動，工會漸成為新戰線。