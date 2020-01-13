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反送中7個月新工會申請暴增12倍 「大三罷」恐再現

2020-01-13 13:33世界日報 香港新聞組／香港13日電

反修例風暴持續超過7個月，近月掀起了新工會成立浪潮。根據負責工會登記的勞工處職工會登記局數字，2019年6至12月共接獲135宗新工會登記申請，較前一年同期增加逾12倍，單是12月已有109宗，而2018年6至12月只有10宗申請。職工盟主席吳敏兒稍早表示，近月接獲不少關於籌組工會的查詢，試過一天有10個電話查詢，其中包括金融、新公務員、非合約公務員、醫療、建築等行業。

綜合明報、香港01香港電台報導，新工會成立浪潮自12月展開，網民各自籌組屬於自的工會，根據群組「二百萬三罷聯合陣線」的公開資料，截至1月2日已有16個新工會成立，24個在籌備階段，即未正式刊憲。民陣1日舉行元旦遊行，多個新工會擺街站招收成員，反應超乎預期的熱烈。職工盟也接獲不少有關成立新工會的查詢，至今已3次「開班」，職工盟主席吳敏兒表示，成立工會浪潮未能趕及爭奪勞工界立法會議席，但能令特首選舉的選委會及勞顧會席位出現競爭。

報導指出，吳敏兒說，反修例運動中不單有勇武派，「和理非」也不斷探討其他可能，「是否不斷上街抗爭就足夠？」她說不少市民參考區議會選舉的和理非成功例子，認為可運用工會力量，做一次有力量的「大三罷」，及長遠在議會制度製造影響力。

明報先後向10多個新工會查詢對三罷的取態，有工會表現積極，亦有工會表明不會發動罷工，只參與或支援參與的會員。有工會中人透露，不少新成立工會對工會的功能、效能仍在摸索階段，故未敢言明罷工的取態，但認為在未來數月舉行三罷，並非完全不可能。

反修例風暴持續超過7個月，近月掀起了新工會成立浪潮。 路透社
反修例風暴持續超過7個月，近月掀起了新工會成立浪潮。 路透社
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反送中香港港警

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