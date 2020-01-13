人權觀察欲发表報告 執行長入境香港遭拒

(德國之聲中文網) 人權觀察執行長羅斯 (Kenneth Roth) 表示，他周日准備赴香港发表年度報告，卻被香港當局拒絕入境。

香港這個全球知名的金融城市，自從去年中旬爆发反修例運動至今已經7個月。本部設於美國紐約的人權觀察預計1月15日要在香港的外國媒體記者協會发表多達652頁的2020年度人權報告。

羅斯原本代表人權觀察发表最新的年度報告，卻被拒絕入境。他的報告當中提到中國「蓄意攻擊」國際性人權組織。

羅斯說他自己在機場被香港當局拒絕: 「我原本想要強調北京正在世界各地加強對人權的侵害。」他說: 「拒絕我進入香港更是清楚的反映了這個問題。」

他在推特上貼出的影片中說，自己以前都可以自由的進入香港，「但這次，第一次，他們封鎖了我。」羅斯是美國籍，現任人權觀察執行長。

人權觀察的聲明表示: 「隨著北京試圖在全球各地擴大打壓，這些權利正日益受到威脅。在習近平主席和中國共產黨領導下，數十年來，中國人民希望享有自由和有尊嚴地生活的權利正遭遇到最嚴峻的打壓。」

人權觀察已經成立70年以上，在世界各地協助上百萬人爭取他們的基本人權，包括新聞自由、公平審判、健康與醫療權、取得干淨的水資源與空氣的權利等。

中國在去年12月2日宣布，由於美國在11月通過《香港人權法案》，中方為了表示堅決態度，對美國多家非政府組織實施制裁，這些組織包括人權觀察、自由之家、美國國際共和研究所、美國國際事務民主協會、美國國家民主基金會等。中國外交部发言人華春瑩當時說，「大量事實和證據表明，有關非政府組織通過各種方式支持反中亂港分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動"港獨"分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任。這些組織理應受到制裁，必須付出應有代價。」

近年，除了羅斯以外，也有許多公開批評中國的學者、研究者、政治人物與社會運動者都被拒絕入境。去年9月28日，美國學者、香港問題專家加勒特（Dan Garrett）在美國國會與香港社會運動者共同出席聽證會之後，便被香港當局拒絕入境。

羅法/夏立民 (法新社、美聯社)

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