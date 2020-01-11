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長江周年晚宴 李嘉誠送祝福 「不變承諾」手冊寓深意

2020-01-11 13:04世界日報 香港11日電

長江周年晚宴，李嘉誠只送祝福不發言。 香港中國通訊社
長江周年晚宴，李嘉誠只送祝福不發言。 香港中國通訊社
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長江集團昨晚舉行周年晚宴，資深顧問李嘉誠、長和系主席李澤鉅出席時主動與傳媒打招呼，但罕見地表明不會發言，僅祝大家「萬事如意」等。雖然李嘉誠惜字如金，但事先派發的宣傳冊深有寓意；李澤鉅則在晚宴上表示，集團從來沒有離開內地投資，「又怎會說重返？」

立場新聞報導，長和系事先派發給媒體的李嘉誠基金會宣傳手冊，封面採用「黃加藍變綠」的綠色作主調，並寫上「萬變社會，不變承諾」寄語，當中「變」字用上白色，尤其突出。

李嘉誠還在冊子裡引述宋代茶陵郁禪師云：「我有明珠一顆，久被塵勞關鎖，今朝塵盡光生，照破山河萬朵」，形容每人與生俱來都具佛性，本來如明珠般光明澄澈，只因俗念蒙塵，只要洗淨煩惱塵勞，都能照亮內心，「這顆明珠只要重新發現，就能幻照心海，你找到了嗎？」

李嘉誠最後寄語：「謙虛見知識之博，服務彰生命之忱」，意思大概是謙虛體會到知識的廣博，而服務則可以彰顯生命的真摯情意。

至於長和系近年多次被內地官媒批評撤資，明報報導，李澤鉅在晚宴上再次重申，「香港和內地仍為重要市場」，「在中國內地，集團仍是眾多香港公司中，投資規模最大的一家」，例如擁有50多個地產項目、屈臣氏內地店數超過3800 家、和記港口的鹽田4至6號泊位於去年啟用等。

據報導，近日李嘉誠旗下亞騰資產管理公司（ARA）以24.2億港元收購上海地產項目，被指是「重返內地」。李澤鉅說，「從來無計畫過離開，又怎會有重返」。他多次強調，集團一直有在內地投資，從來沒離開過（內地）。

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