外交部駐港特派員謝鋒：相信香港會浴火重生

特派員謝鋒相信香港一定能浴火重生，從大亂走向大治。 圖／香港中國通訊社 分享 facebook

外交部駐港公署9日舉行春茗酒會，特派員謝鋒致辭時表示，雖然修例風波持續7個多月，任何人想把香港變成獨立或半獨立的實體都注定是痴心妄想；他相信香港一定能浴火重生，從大亂走向大治，呼籲香港各界和國際社會，識破風波本質，認清暴力危害、齊聲向黑衣暴徒說「不」。

明報報導，謝鋒在致辭中稱，過去一年公署勇於鬥爭，主動發聲，堅決遏制外部勢力利用反修例風波插手香港事務、干涉中國內政，和破壞一國兩制。公署要阻止暴力病毒與分裂主義、極端主義、民粹主義病毒「交叉感染」，甚至變異為恐怖主義毒瘤。

謝鋒並呼籲香港各界和國際社會，識破風波本質，認清暴力危害、齊聲向黑衣暴徒說「不」，「支持行政長官帶領特區政府依法施政，香港警方嚴正執法和司法機構依法懲治暴力犯罪分子」。

香港01報導，謝鋒又說，任何人想把香港從中國的土地上分割出去，變成獨立或半獨立的實體都注定是痴心妄想。他表示，雖然修理風波還沒有平息，但他相信香港一定能浴火重生，從大亂走向大治，重整行裝再出發，開啟一國兩制行穩致遠的新氣象。

明報報導又稱，特首林鄭月娥、多名司局長、警務處長鄧炳強、中聯辦副主任陳冬、全國政協副主席董建華和梁振英等出席酒會；新上任的中聯辦主任駱惠寧則沒出席酒會。

駱惠寧上任當日見記者時沒提「止暴制亂」，謝鋒昨日致辭中亦沒提及。被問到是否方針有變，謝鋒沒有回應。