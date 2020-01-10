醫學期刊：200多萬港人 患創傷後壓力症

研究指出，香港去年9月至11月社會動盪期間，超過200萬名成年人出現創傷後壓力症候群（PTSD）。 路透 分享 facebook

國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）9日刊登的一篇長期研究指出，香港去年9月至11月的社會動盪期間，超過200萬名成年人（近三分之一）出現創傷後壓力症候群（PTSD）。

南華早報報導，在上述期間出現PTSD症狀的香港人數，是四年前爆發雨傘運動後的六倍。

香港大學學者進行的該項研究還指出，去年9月至11月間，香港11%成年人疑似患有憂鬱症，人數為2009年至2014年間的五倍。

此項研究涉及1萬8000名香港成年人，比較2009年至2019年的10年數據。與10年前相比，這些數字相當於增加190萬人出現PTSD症狀和59萬人疑似患有憂鬱症。

領銜該研究的香港大學醫學院院長梁卓偉表示，「香港缺乏足夠資源面對額外的心理健康負擔。人均精神科醫生比例約只有英國的一半， 而公營醫療門診服務的平均輪候時間最長達64周，因此，有需要增加心理健康及社會照護服務的供應」。

研究在2009年至2014年雨傘運動前進行過兩次，分別調查逾1萬8000人。研究以2014年雨傘運動前的數字為基準線，與2014年至去年11月間進行的另外七次調查作比較，這七次調查每次約涉及1200名至1700名成年人。

研究發現，2015年3月時，只有約5%受訪者稱出現PTSD症狀，但去年9月11月期間，比率上升至近32%，「代表可能新增190萬名成年人出現PTSD症狀」; 同時，有22%人表示可能患有嚴重憂鬱症或PTSD。