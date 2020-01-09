反送中近7000人被捕 保安局：疑受外地訓練

香港反送中 近7千人被捕部 分示威者或曾受外地人提供訓練非烏合之眾 路透社 分享 facebook

香港警方周三宣布拘捕5名男子，指控他們涉嫌去年10月九龍塘港鐵站一處出口的縱火案。保安局長李家超表示，自去年6月9日至今年1月2日，已有近7000人因反送中抗爭被捕。

對周三遭拘捕的五名男子，警察西九龍總區刑事總部警司陳子良說，去年10月12日有二名蒙面人在九龍塘站G1出口縱火，之後由兩輛車接載逃走。警方7日拘捕五名本地男子，指其涉嫌串謀縱火。五名被捕者都非學生，也沒有黑社會背景，部分人曾參與近期的示威活動。

建制派議員謝偉俊關注被捕人士保釋後再被捕的數字，質疑是否司法部門處理不當，導致被捕人士不斷重犯。

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李家超說，去年6月至11月，一共有接近1300宗案件，警方有申請法庭手令，檢取、解鎖及查閱被捕者手機，當中牽涉超過3700部手機，相關內容日後可用作呈堂證供。

立法會議員莫乃光質疑，反送中運動至今約7000人被捕，即差不多每2人就有1人的手機被警方「爆開」，涉及手機數目非常大， 而警方一直隱瞞社會，至今才公布檢閱了超過3700部市民的手機，屬於隱瞞公眾。

莫乃光質疑港府如何平衡市民利益，法庭手令有否限制警隊只可以查閱與案件相關的內容，「警隊有否安裝間諜軟件都無人知」。

毛孟靜轟李家超信口開河

另據香港電台報導，李家超相信，部分參與近半年示威活動的人士，絕對受過訓練，包括外地人所提供的訓練，雖然無證據顯示與外國恐怖組織有關，但會密切留意案件涉及本土恐怖主義的風險。

李家超舉例，示威活動的文宣會有不同角度版本，每次行動都有特定目標及劇情，認為如此有組織性的部署，不會是烏合之眾所為。

明報報導，民主派議員毛孟靜批評李家超信口開河，憑個人感覺便稱示威者曾接受外國武裝分子訓練，言論缺乏根據，是不負責任。她稱從未聽過示威者接受外國訓練。