3中聯辦主任 履新安排大不同

開放大堂、擺國畫 歷任中聯辦主任履新安排大不同 中國新聞社 分享 facebook

中聯辦主任駱惠寧昨天履新，吸引大批中外傳媒到場採訪。綜觀近三任中聯辦主任上任首日安排，這次是首度開放大堂予傳媒採訪，駱惠寧開場發言亦大打「傳媒牌」，似有意營造溫和形象。

香港01報導，大批傳媒昨天一大早就趕到中聯辦大樓守候，駱惠寧開首就先示好：「今天風大，請媒體朋友們進來大廳見面吧。」連早前被拒於門外的蘋果日報、立場新聞記者，也在登記後順利進入採訪。

值得注意的是，中聯辦大堂擺放一幅由安徽省政府送贈、題為「黃山迎客松」的國畫，供駱惠寧見記者時作背景。「黃山迎客松」是友好、禮儀的象徵，駱惠寧昨日招呼記者入大樓採訪，或許體現了其待客之道。

報導指出，2017年9月履新中聯辦主任的王志民，亮相首日同樣有會見傳媒，但未開放中聯辦大堂予傳媒等候，而是主動行出中聯辦門外。

報導稱，現任港澳辦主任張曉明在2012年出任中聯辦主任，但他履新日沒有會見傳媒，直到上任三星期後才出席公開活動，並接受傳媒訪問，一口氣回答六條提問，歷時十分鐘。

美英媒體對駱惠寧有不同角度的觀察。華爾街日報指，駱惠寧雖沒有港澳工作經歷，但這反是他優勢，因為他能「毫無禁忌地改組香港中聯辦，處理香港深層次摩擦」。

英國廣播公司（BBC）中文網亦指出，此前駱惠寧未擔任過任何與香港有關職務，駱氏德高望重且「壓得住場」，有利於通過開拓內地市場幫助香港經濟復蘇。

紐約時報指，習近平選擇他擔任中央政府駐港代表，似乎看中的主要是他的政治忠誠，以及在棘手安全措施方面的經驗。