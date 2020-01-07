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駱惠寧沒提「止暴制亂」學者：北京對港政策轉「穩」

2020-01-07 13:57世界日報 香港7日電

駱惠寧首亮相沒提「止暴制亂」 評論稱鬥爭意味盡量放緩 美聯社
駱惠寧首亮相沒提「止暴制亂」 評論稱鬥爭意味盡量放緩 美聯社
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山西前省委書記駱惠寧獲委陸駐港中聯辦主任，極速履新，第一時間見傳媒，他沒有提「止暴制亂」四字，但稱就他個人而言，今次任命是「新的使命、新的挑戰」。

駱惠寧6日履新，早上10時半，在中聯辦副主任盧新寧、中聯辦文宣部長李海堂陪同下現身。他稱自己剛剛上任，從香港記者身上感受到勤奮和敬業，希望香港媒體支持中聯辦工作，並會安排時間與媒體進一步交流。

駱惠寧火速亮相和講話，在香港引起關注，香港電台報導，內地獨立政治學者陳道銀說，駱惠寧會見媒體時的發言，反映北京對港政策今後將以「穩」為基調，亦反映北京不再強調「止暴制亂」以及四中全會關於維護國安的措施等。

時事評論員劉銳紹說，從駱惠寧上任後向傳媒講話，令人感覺北京願意透過官員表達策略上的調整，把鬥爭意味盡量放緩減輕，但還需時間觀察港府及警方行動，才可知北京治港政策是否有根本性改變。

另一內地學者清華大學政治系前講師吳強則稱，北京將強化中央在港管治權，新中聯辦主任角色將調整至與內地類似的「特區區委書記」角色，把黨委和行政首長的職能分開，藉中聯辦主任所謂「特區區委書記」的角色，強化中央在港最高代表的身分以及中央管治權。

鷹派媒體對港溫情喊話

鷹派環球時報7日發表「社評」指出，駱惠寧的任命在香港受到巨大關注，也讓人們對香港局勢的好轉燃起新的希望。文章稱，香港去年6月以來經歷長時間動盪，「為香港這座城市蒙受了如此巨大的損失而難過。」

文章稱，香港社會希望多爭取一些自己的權利，是可以理解的，但這種爭取不能試圖通過極端對抗的方式來實現。

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