上水「反水貨客」遊行爆衝突 港警抓40人

萬人反水貨遊行再起衝突，警方包圍拘逾40人。 香港中國通訊社 分享 facebook

香港上水昨天下午有「反水貨客」遊行。遊行結束後，有民眾繼續往周邊商場前進，警方則在現場施放胡椒噴霧，圍捕至少40人。主辦單位稱今天有1萬人參加遊行，警方則指約2500人。

新界上水昨天有「和理行之不要水貨辦年貨」遊行，要求港府正視水貨客干擾社區生活問題。活動事前已獲警方發出不反對通知書，時間為下午1時30分至5時，而警方也在集會現場上水花園第一號部署大批防暴警察。

萬人反水貨遊行再起衝突，警方包圍拘逾40人。 香港中國通訊社 分享 facebook

香港電台報導，遊行在下午2時30分起步，由上水花園第一號前往港鐵上水站附近的新運路。遊行人士沿途高喊「趕走水貨，唯一出路」和「五大訴求，缺一不可」等口號，而遊行路線部分藥局和雜貨店則已提早關門。

由於遊行路線不遠，隊伍在下午3時許就已抵達終點，主辦單位和民主黨立法會議員林卓廷呼籲現場人士和平散去，但許多人繼續朝新都廣場和龍豐廣場方向前進。

上水警署中彈 警車遭熏黑

香港警方則透過臉書（Facebook）直播表示，下午2時40分時，「有暴徒向上水警署投擲汽油彈，導致一輛警車被熏黑」，玻璃碎片散落一地，其中一枚未有爆裂燃燒。

下午4時許，有民眾在新都廣場外聚集，警方警告在場人士正參與非法集結，要求離開，否則將以武力驅散。在上水廣場外，警方則施放胡椒噴霧，圍捕至少40人；商場內也有民眾遭蒙面便衣警員制伏。

提前舉警告牌 議員轟濫捕

對此，林卓廷表示，不反對通知書直到下午5時為止，民眾遊行完也需要時間散去，不明白警方為何提前舉警告「藍牌」，下午4時就開始拘捕。

警方透過臉書表示，有示威者拒絕聽從指示離開，並在上水中心附近築起傘陣、包圍路人，破壞安寧。為避免情況惡化，警方下午4時15分採取行動，截停和拘捕非法集結人士。

警方解釋，大會在抵達終點後已「宣布結束活動」，惟在場者拒絕散去，加上有人設傘陣及包圍途人，故拘捕非法集結者。民主黨立法會議員林卓廷反駁，稱警方擅自宣布遊行結束，無警告下突然圍捕市民，強烈譴責濫捕。