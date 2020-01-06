中聯辦新主任駱惠寧履新：希望香港重回正軌

駱惠寧掌中聯辦 陸官微：香港喧鬧該停了+王志民傳平調黨史研究院 香港中國通訊社 分享 facebook

接替王志民出任中聯辦主任的前省委書記駱惠寧今日履新，上午在中聯辦大堂會見傳媒時表示，近半年來，香港形勢讓人揪心，大家熱切期盼香港能重回正軌，並強調一國兩制是香港最大優勢，今後中聯辦、林鄭政府，連同社會各界，必定致力確保憲法、基本法及一國兩制全面落實，讓香港長期繁榮穩定。

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駱惠寧引述國家主席習近平在新年賀詞中指，沒有和諧穩定的環境怎會有安居樂業的家園，真誠希望香港好及香港同胞好，他相信在行政長官林鄭月娥、特區政府和社會各界共同努力下，一定能確保憲法基本法在香港得到全面貫徹實施，一定能確保一國兩制行穩致遠，一定能確保香港能長期繁榮穩定，對此充滿信心。

駱惠寧又指，自己過去在內地工作，但對香港不陌生，這次到中聯辦任職是新使命及新挑戰，會帶著對香港的真誠真情，做好工作。他表示，香港是東方明珠及國際化大都市，香港同胞為國家改革開放及現代化建設作出重大貢獻，強調祖國始終是香港最強大的後盾，又向香港人說聲新年好，又希望媒體多支持中聯辦工作，會安排時間進一步與大家交流。

王志民傳平調黨史研究院

已調職的中聯辦前主任王志民在2017年9月上任時，亦曾在履新首日會見傳媒，但當時並無開放中聯辦大堂予傳媒進入，王志民只在大門外發表講話。王志民4日突遭「免職」，昨有報導指王已被安排回京，轉任中共中央黨史和文獻研究院副院長，但官方並無證實。綜合香港媒體報導，研究院官網5日晚未見此動向，現任院長為曲青山，副院長則包括吳德剛、孫業禮及魏海生；官網介紹研究院為黨的歷史、理論研究專門機構，為正部級。全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，研究院副院長與中聯辦主任屬同級職務，並非降職。

大陸官微：香港喧鬧該停了

此外，具大陸官方背景政論公眾號「牛彈琴」5日刊文表示，駱惠寧的任命是「三個前所未有」，因此，「香港的喧鬧，也確實該結束了」。

文章分析指出，首先是自1997年以來，還未曾有過地方省份一把手出任中聯辦主任的，尤其是曾擔任青海和山西兩省省委書記赴香港就職，這樣的資歷，前所未有。「這是在非常時期非常之地的非常之舉」。

第二，駱惠寧出生於1954年，按正部級，也到退休之齡，仍讓他到香港，也是前所未有。

第三，駱惠寧去年12月28日剛被任命為大陸第13屆全國人大財政經濟委員會副主任委員，一個星期後，又擔綱重要使命，這樣的時間點，也是前所未有。

文章稱，不拘一格的用人之策，應該是看到駱惠寧豐富的工作經驗，尤其是地方工作經驗。他曾任兩省「一把手」的資歷，顯示出北京對當前香港事務的特別重視。

「牛彈琴」微信公眾號是由新華社旗下環球雜誌副總編輯創建，新華社、人民日報等大陸官媒經常推送其文章。

另據香港電台報導，大陸全國政協前委員劉夢熊說，有地方主政經驗的駱惠寧，接替王志民出任中聯辦主任，做法類似1980年代曾任江蘇省委書記的許家屯到香港主政，許當時有很多開明作風，糾正之前「一左二窄」的錯誤。

劉夢熊分析，隨著駱惠寧到任，以往北京對香港強調堅持「一國」原則，沒有尊重「兩制」差異，將改為做到「兩者不可偏廢」。他相信，北京沒有從港澳系統提升副主任接替王志民，反映北京希望撥亂反正，與錯誤政策和思維畫清界限，是向香港人釋出善意。

香港時事評論員劉銳紹則估計，未來駱惠寧較多在經濟、民生，以及香港與大陸融合多做功夫，以緩和香港內部矛盾，但這只是北京對港高壓政策的稍作平衡，屬於策略性調整。