香港示威者集結上水 抗議大陸「水貨客」

2020-01-05 17:48 德國之聲 德國之聲

香港民眾今天上街抗議，要求當局正視水貨活動的問題。圖／法新社 分享 facebook

香港抗議者對於來自大陸的「水貨客」大為不滿。水貨客不停出入香港購買大量免稅商品並帶回中國大陸販賣。當地人表示，這樣的情形使得物價上漲，也造成香港人與大陸人之間的關系愈發緊張。

19歲的學生Jasmin全身穿著黑色參與抗議活動。她表示：中國大陸人到這裡，用他們的包擋住街道，房價上漲造成香港的物價更高。我想讓政府知道，太多大陸人來到這裡了。

在星期日的這場抗議舉行不久前，成千上萬香港示威者剛剛在元旦時舉行新年大游行，並與警方發生衝突。

在上水參與抗議的示威者包括帶著小孩的家庭。他們高喊「光復香港，時代革命！」以及「愛國就用中國貨，不要買水貨！」

這場示威遊行事先已取得警方批准，警方在場保持警戒，巡邏隊穿著防暴裝備站在上水火車站和幾個遊行預定經過的路線上。

雖然示威活動大致和平，但香港警方在其臉書專業上寫道：下午約2時40分，有暴徒向上水警署投擲汽油彈，導致一輛警車被燻黑，香港警方隨後釋放催淚煙制止。

上水地區許多商店今天沒有營業

香港去年六月因為政府的《逃犯條例》修訂草案而爆發大規模反政府示威活動，最終演變為大規模的社會運動。許多香港人對於北京收緊對香港的控制感到憤怒。北京則否認干預香港特別行政區內部事務，並指責西方國家催化香港動蕩。

根據香港民意研究所為路透社所作的調查，抗議活動獲得了59%的香港市民支持。

據中國人力資源和社會保障部周六發出的聲明，北京派駐香港最高級別的官員、香港中聯辦主任王志民遭到撤換。王志明自2017年擔任該職，其職務將由全國人大財政經濟委員會原副主任委員駱惠寧出任。

這場示威遊行事先已取得警方批准，警方在場保持警戒。圖／法新社 分享 facebook

張筠青/樂然（路透社）

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