反送中抗爭 調查：青少年現創傷後遺症 最小7歲
香港精神科醫學院去年8月起推出「Care4ALL香港精神-同舟共行計畫」，協助反修例風波中情緒受困者。計畫在過去5個月共收到192宗求助，最年輕者為7歲「警二代」，出現創傷後遺症徵狀；另調查發現，記者、物業管理員、學生的特別群組，抑鬱焦慮分數近30%，較常人的14%高1倍。
香港01報導，「計畫」共協助了80人，年紀介乎7至73歲，平均年齡為33歲，其中49%有焦慮症症狀、40%有抑壓症狀及11%有創傷後遺症。
精神科醫學院副院長陳國齡透露，年紀最小的求助者是7歲男童，來自一個警察家庭，出現創傷後遺症症狀，由學校社工轉介過來，初步診斷出現情緒低落、創傷後遺症病徵。
陳國齡稱，因社會事件出現創傷後遺症病徵的12歲以下學童，普遍是遭受欺凌，或是親身目擊家人遭遇、從媒體看到暴力事件等所致。
報導稱，精神科醫學院也就市民的情緒進行網上問卷調查，逾九成認為社會動盪令他們的心理、社交及工作受影響，包括減少休閒活動，經常擔心不同事情。精神科醫學院院長吳文建指出，有受訪者不敢表達自己的意見，甚至連分享自己開心事也感內疚。
同時，研究又發現，個人月入少於9000港元或19歲以下的青少年，是另一個受嚴重影響的群組，約三分二的青少年出現抑鬱症狀，遠高於其他年齡層。
記者抑鬱焦慮 較常人高1倍
調查還顯示，有29.8%的傳媒及物管從業員出現抑鬱症病徵，出現焦慮症病徵的比率為28%；兩個比率均比一般社區的抑鬱、焦慮症病發率14%高近一倍。社工及教師等「把關者」出現抑鬱及焦慮徵狀的比率分別為14.6%和15.3%；中學生家長有抑鬱及焦慮徵狀的比率則分別為10.9%及16.8%。另有6.8%的傳媒及物管從業員有創傷後遺症徵狀，較社工及老師等把關者高。
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