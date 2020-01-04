反送中抗爭 調查：青少年現創傷後遺症 最小7歲

圖為香港反送中示威者在太平山頂組成人鏈並以手機的手電筒向政府抗議。（路透） 分享 facebook

香港精神科醫學院去年8月起推出「Care4ALL香港精神-同舟共行計畫」，協助反修例風波中情緒受困者。計畫在過去5個月共收到192宗求助，最年輕者為7歲「警二代」，出現創傷後遺症徵狀；另調查發現，記者、物業管理員、學生的特別群組，抑鬱焦慮分數近30%，較常人的14%高1倍。

香港01報導，「計畫」共協助了80人，年紀介乎7至73歲，平均年齡為33歲，其中49%有焦慮症症狀、40%有抑壓症狀及11%有創傷後遺症。

精神科醫學院副院長陳國齡透露，年紀最小的求助者是7歲男童，來自一個警察家庭，出現創傷後遺症症狀，由學校社工轉介過來，初步診斷出現情緒低落、創傷後遺症病徵。

陳國齡稱，因社會事件出現創傷後遺症病徵的12歲以下學童，普遍是遭受欺凌，或是親身目擊家人遭遇、從媒體看到暴力事件等所致。

報導稱，精神科醫學院也就市民的情緒進行網上問卷調查，逾九成認為社會動盪令他們的心理、社交及工作受影響，包括減少休閒活動，經常擔心不同事情。精神科醫學院院長吳文建指出，有受訪者不敢表達自己的意見，甚至連分享自己開心事也感內疚。

同時，研究又發現，個人月入少於9000港元或19歲以下的青少年，是另一個受嚴重影響的群組，約三分二的青少年出現抑鬱症狀，遠高於其他年齡層。

記者抑鬱焦慮 較常人高1倍

調查還顯示，有29.8%的傳媒及物管從業員出現抑鬱症病徵，出現焦慮症病徵的比率為28%；兩個比率均比一般社區的抑鬱、焦慮症病發率14%高近一倍。社工及教師等「把關者」出現抑鬱及焦慮徵狀的比率分別為14.6%和15.3%；中學生家長有抑鬱及焦慮徵狀的比率則分別為10.9%及16.8%。另有6.8%的傳媒及物管從業員有創傷後遺症徵狀，較社工及老師等把關者高。