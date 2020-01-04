反送中／香港教局、教協隔空開火 2萬教師集會抗打壓

教協：放大處理匿名投訴屬白色恐怖。 美聯社 分享 facebook

反修例風波持續，教育局接獲123宗有關教師專業操守的投訴，局方連續兩天與教協隔空「駁火」。教育局長楊潤雄昨表示，校長配合局方調查教師是責任，批評「有團體自稱專業教育組織」，以自己的想法製造恐慌。教協副會長、教育界立法會議員葉建源反駁，局方放大處理對教師的匿名投訴，甚至揚言取消教師、校長資格，正是白色恐怖。

明報報導，不滿教育局打壓教育界，香港教育專業人員協會（教協）昨晚以「無懼白色恐怖，堅守教師專業」為題，於中環愛丁堡廣場舉行集會，不少教師出席，大學教授、教師、立法會議員等輪流上台發言。教協稱共有2萬人參加集會，警方稱高峰時有2500人。

報導指出，香港教育局連續兩天批評教協歪曲事實、散播白色恐怖，楊潤雄早前提及局方若認為校長已不能勝任，可取消其校長資格，他昨日回應，校長是配合調查工作，而不是要求他們配合教育局的看法。他說教協過往亦曾要求局方跟進不具名投訴。

楊潤雄還說尊重教師專業，局方調查是希望將一些「害群之馬」從專業團隊分割出來，處理投訴更能保障教師專業。

葉建源反駁楊潤雄說法，稱教協過往轉交教育局的投訴，皆是實名投訴，在不能核實投訴者身分下，局方不應處理匿名投訴；而教師網上的言論大多於私人領域發表，有關言論無法接觸學生，局方不應視之為教師失德的證據。

葉建源說教協有40多年歷史，是香港教育界最大工會，局長要經常與教育界、教協對話，因此官員作嚴重指控時應審慎。

據報導，教協會長馮偉華稱，教育局近日連續打壓、操控教育界，教育界不會接受。他說昨晚出席「無懼白色恐怖，堅守教師專業」集會人數眾多，可見教師發揮團結力量的作用，抵抗教育局白色恐怖。