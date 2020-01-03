路透社：港人多半支持抗議 反對港獨

香港「反送中」運動半年未歇，示威者也屢屢躍上國際版面。路透社 分享 facebook

路透社委托香港民意研究所展開一系列調查，以評估公眾對於香港面對數十年來最嚴重政治危機的態度。該通訊社於2019年最後一天發布該系列調查的首份民調結果：59%受訪港民支持抗議活動；57%的人希望特首林鄭月娥辭職；17%的受訪者支持香港從中國尋求獨立；20%的受訪民眾抱怨一國兩制的實施現狀。

據路透社報道，本次民調於12月17日至20日展開，通過電話用廣東話隨機調查，共訪問1021人。結果顯示，大部分受訪者將目前香港的動蕩局面歸咎於香港政府，而不是北京政府。

香港中文大學政府和行政學教授馬岳（Ma Ngok）就民調結果接受路透社采訪表示：這些數字與林鄭月娥的低支持率是一致的，表明她領導政府的能力很低。

就民調結果，香港政府發言人在給路透社的回應中表示，林鄭月娥和港府將"繼續通過對話與民眾接觸"。截至目前，中國國務院港澳事務辦公室和香港警方均未對此次民調結果置評。

學者分析

這項路透社委托進行的民意調查結果還顯示，香港民眾基本不支持勇武派要求香港獨立或放棄一國兩制政策的主張。具體對於香港是否應該獨立的的問題，41％的受訪者表示強烈反對，26％的受訪者表示某種程度上反對。只有8％的人表示他們強烈支持獨立，而9％的人某種程度上支持獨立。

香港嶺南大學政治學助理教授袁瑋熙（Samson Yuen）分析指出，這次民調結果加強了抗議者的決心，他們的關鍵訴求得到了公眾的廣泛支持，同時他們由此反駁了北京稱抗議活動旨在破壞香港主權的說法。袁瑋熙還認為，人們走上街頭是因為對警察和政治制度不滿，而不是要求獨立。

至於反修例群體強烈呼籲的成立獨立調查委員會，74%受訪者認為應就警方在反修例游行示威中的行為展開獨立調查，但僅有9%受訪者認為警方應為導致這場風波負責。

袁瑋熙就此表示："港人不是在尋找權宜之計，他們認為應該追究林鄭月娥的責任，但這不是最重要的事，人們更主要的是希望進行獨立調查，以改善警民關系。"

此次調查同時發現，年齡、教育程度以及受訪者是否在香港出生，均會影響對示威活動的支持程度，在香港出生、年輕以及受過良好教育的人更有可能支持或參加抗議活動。

安靜/凝練（路透社）

【 本文章由德國之聲授權提供】