香港元旦游行：中途被叫停 數百人被捕

香港民間人權陣線发起元旦大游行，計劃由銅鑼灣維園出发步行到中環遮打花園。此次主題為"毋忘承諾 並肩同行"，之前已獲警方不反對通知書。

游行開始約兩小時後，警方與游行人士在灣仔发生零星沖突，警方投擲催淚彈，並於下午5時半左右要求民陣終止游行，即刻解散游行人潮。港島總區總部高級警司吳樂俊晚間解釋稱，做出這一決定是因為警方評估後認為游行無可能在安全情況下繼續進行。

吳樂俊介紹，警方全日共拘約400人，當中於晚上銅鑼灣拘捕行動中約數百人被捕，罪行包括非法集結、藏有攻擊性武器。吳樂俊補充說，可能部分人無涉案，警方需要時間作調查，如肯定他們不涉案會無條件釋放。

12月中旬有數字顯示，自6月香港爆发大規模抗議以來，香港警方已逮捕超過6100人。

民權觀察：首次有觀察員被捕

香港"民權觀察"发表聲明稱，有3名觀察員在元旦游行後被捕，強烈譴責警方濫捕並要求立即放人。

民權觀察在聲明中指出，該3名觀察員在崇光百貨對開被警方防線圍困，等候數小時後被拘捕，是組織自2018年成立觀察員團隊以來，首次有觀察員被捕，但是在過去半年，觀察員一直可以順利記錄警方的行動，並曾進入警察的封鎖線內了解示威者被捕或抬走的情況。

民權觀察发言人王浩賢表示，聯合國、歐洲人權法院和香港終審法院桉例都有說明，警察有正面責任協助游行和平有序進行，如果一小撮人有暴力行為，警方應該制止暴力，令游行繼續進行，不能因而解散整個游行。王浩賢又指，警方在銅鑼灣的大圍捕行動是任意逮捕，暫時未知3名民權觀察被捕原因。

國際特赦批評警方做法

德新社報道稱，人權團體國際特赦組織香港分會總干事譚萬基指出，游行開始，警方就已部署重兵，挑釁、管制示威者。本人也參加了元旦游行的譚萬基補充道，一伙人破壞了一家銀行設備，這本來是一個可以簡單解決的問題，警察卻向和平游行隊伍投擲催淚彈，一場合法的游行由此突然被腰斬。

他指出，國際特赦組織認為警察應對抗議者的行為非常不當，展示出報復的態度。他舉例稱，民主黨立法會議員許智峰在游行中要求警察保持冷靜，卻被近距離噴射胡椒噴霧。

游行估計人數天壤之別

對於此次游行人數，主辦方和警方提供的數據一如既往大相徑庭。警方稱約六萬人參加。民陣晚間发布新聞稿指出："經過下午六時十五分的點算，以及對比六月的游行情況，我們相信今日參與游行的總人數超過六月九日的一百零三萬。"

該新聞稿還寫道："按警方早前估算草坪一共可以容納三萬二千人計算，民陣自二時開始至五時半，草坪的起步點不停有人潮灌入，一次又一次地填滿草坪，從未間斷。民陣認為，警方公布的數字是荒謬得只能欺騙自己，完全沒有公信力可言。"

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