親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

參謀總長沈一鳴大體送往三總 官兵敬禮淚送

還原高難度救援黑鷹前後折一起 參謀總長卡座艙

香港元旦游行：中途被叫停 數百人被捕

2020-01-02 19:16德國之聲 德國之聲

香港民間人權陣線发起元旦大游行，計劃由銅鑼灣維園出发步行到中環遮打花園。此次主題為"毋忘承諾 並肩同行"，之前已獲警方不反對通知書。

游行開始約兩小時後，警方與游行人士在灣仔发生零星沖突，警方投擲催淚彈，並於下午5時半左右要求民陣終止游行，即刻解散游行人潮。港島總區總部高級警司吳樂俊晚間解釋稱，做出這一決定是因為警方評估後認為游行無可能在安全情況下繼續進行。

吳樂俊介紹，警方全日共拘約400人，當中於晚上銅鑼灣拘捕行動中約數百人被捕，罪行包括非法集結、藏有攻擊性武器。吳樂俊補充說，可能部分人無涉案，警方需要時間作調查，如肯定他們不涉案會無條件釋放。

12月中旬有數字顯示，自6月香港爆发大規模抗議以來，香港警方已逮捕超過6100人。

民權觀察：首次有觀察員被捕

香港"民權觀察"发表聲明稱，有3名觀察員在元旦游行後被捕，強烈譴責警方濫捕並要求立即放人。

民權觀察在聲明中指出，該3名觀察員在崇光百貨對開被警方防線圍困，等候數小時後被拘捕，是組織自2018年成立觀察員團隊以來，首次有觀察員被捕，但是在過去半年，觀察員一直可以順利記錄警方的行動，並曾進入警察的封鎖線內了解示威者被捕或抬走的情況。

民權觀察发言人王浩賢表示，聯合國、歐洲人權法院和香港終審法院桉例都有說明，警察有正面責任協助游行和平有序進行，如果一小撮人有暴力行為，警方應該制止暴力，令游行繼續進行，不能因而解散整個游行。王浩賢又指，警方在銅鑼灣的大圍捕行動是任意逮捕，暫時未知3名民權觀察被捕原因。

國際特赦批評警方做法

德新社報道稱，人權團體國際特赦組織香港分會總干事譚萬基指出，游行開始，警方就已部署重兵，挑釁、管制示威者。本人也參加了元旦游行的譚萬基補充道，一伙人破壞了一家銀行設備，這本來是一個可以簡單解決的問題，警察卻向和平游行隊伍投擲催淚彈，一場合法的游行由此突然被腰斬。

他指出，國際特赦組織認為警察應對抗議者的行為非常不當，展示出報復的態度。他舉例稱，民主黨立法會議員許智峰在游行中要求警察保持冷靜，卻被近距離噴射胡椒噴霧。

游行估計人數天壤之別

對於此次游行人數，主辦方和警方提供的數據一如既往大相徑庭。警方稱約六萬人參加。民陣晚間发布新聞稿指出："經過下午六時十五分的點算，以及對比六月的游行情況，我們相信今日參與游行的總人數超過六月九日的一百零三萬。"

該新聞稿還寫道："按警方早前估算草坪一共可以容納三萬二千人計算，民陣自二時開始至五時半，草坪的起步點不停有人潮灌入，一次又一次地填滿草坪，從未間斷。民陣認為，警方公布的數字是荒謬得只能欺騙自己，完全沒有公信力可言。"

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港港警
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

香港元旦再戰街頭：被腰斬的103萬人大遊行

2020-01-02 12:39

元旦百萬人遊行 港警1天逮400人

2020-01-02 12:57

香港匯豐遭打砸 4分行遭殃

2020-01-02 12:56

民陣元旦遊行隊伍 高舉港獨旗幟

2020-01-02 12:56

反送中跨年第一擊 元旦遊行抗議港府秋後算帳

2020-01-02 09:53

港警稱破獲地下電台 專為抗爭者傳遞警方動向

2020-01-02 08:49

逼入絕境！香港人的「市民革命」，2020還有招嗎？

2020-01-02 08:30

18國政要連署 籲林鄭「克制港警」

2020-01-02 00:15

百萬人遊行腰斬 民陣批港警「旨暴製亂」

2020-01-02 00:10

2020第一天香港百萬人遊行被迫腰斬 傳400人被捕

2020-01-02 00:01

港媒：警方在銅鑼灣拘捕約400名示威者

2020-01-01 23:09

民陣元旦遊行103萬人 港警入夜續無差別濫捕

2020-01-01 22:35

香港遊行遭腰斬！港警辱罵驅離記者 扣查近百人

2020-01-01 21:45

香港示威者四處縱火 警方水炮車驅散人群

2020-01-01 20:03

暴徒擲汽油彈攻擊 港警以催淚彈驅散示威者

2020-01-01 18:04

港警當場逮捕5名破壞商鋪、銀行嫌犯

2020-01-01 17:53

香港多起中資機構遭破壞 港警宣布解散民陣遊行

2020-01-01 17:48

元旦爆衝突！反送中示威者擲雜物 港警射催淚彈回擊

2020-01-01 17:39

港民陣舉行元旦遊行 有人高舉獨立旗幟

2020-01-01 17:19

黑壓壓都是人 民陣元旦遊行提早出發

2020-01-01 15:23

民陣元旦遊行 大批黑衣人占滿維園草坪

2020-01-01 14:21

黑衣示威者聚集維園 反送中元旦遊行將起步

2020-01-01 14:06
看更多

熱門文章

習近平公開心底話！首度曝光私人照 用意很深

2020-01-02 11:00

【重磅快評】萬一武漢非典疫情是真的？

2020-01-02 10:36

台灣十大槍擊要犯逃陸 發展黑社會、擄人勒索被判死緩

2020-01-01 20:57

被詐騙6萬元 男傳一張「自拍照」讓對方嚇壞秒還

2020-01-02 15:27

香港示威者四處縱火 警方水炮車驅散人群

2020-01-01 20:03

香港遊行遭腰斬！港警辱罵驅離記者 扣查近百人

2020-01-01 21:45

2020第一天香港百萬人遊行被迫腰斬 傳400人被捕

2020-01-02 00:01

民陣元旦遊行103萬人 港警入夜續無差別濫捕

2020-01-01 22:35

港媒：警方在銅鑼灣拘捕約400名示威者

2020-01-01 23:09

一年有365天 但庚子鼠年為什麼會有384天？

2020-01-02 11:28

解放軍將領稱 美國會榨乾台灣 最後把台灣賣掉

2020-01-02 13:06

香港傳出一名女子疑染肺炎 曾赴武漢

2020-01-02 13:39

他向飛機扔2硬幣 判賠航空公司51萬

2020-01-02 15:24

劉結一稱 將推動兩岸就和平發展達成制度性安排

2020-01-02 09:56

人行降準 放錢3.4兆元

2020-01-02 00:48

SARS疑雲 武漢海鮮市場暗售野味

2020-01-01 23:43

港警稱破獲地下電台 專為抗爭者傳遞警方動向

2020-01-02 08:49

18國政要連署 籲林鄭「克制港警」

2020-01-02 00:15

抓不明肺炎病源 武漢華南海鮮市場被勒令休市整治

2020-01-01 23:56

女放10箱煙火幫父慶生 鄰近雞場釀「雞踩雞」致246隻死亡

2020-01-02 17:26

長江護魚 28萬漁民告別「水上漂」

2020-01-02 04:54

中共傳暫停滬倫通計劃 涉政治因素

2020-01-02 15:37

老闆趕快看！這家公司年終獎送875萬湖景房

2020-01-02 12:06

網傳台防疫人員穿防護衣登機檢疫？ 疾管署說是假訊息

2020-01-02 12:08

雷軍：未來5年在「5G+AIoT」戰場 至少投入2,188億元

2020-01-02 14:18

百萬人遊行腰斬 民陣批港警「旨暴製亂」

2020-01-02 00:10

大陸男星不雅視頻案勝訴：感謝法律正義

2020-01-02 12:29

爆發不明原因肺炎 武漢華南海鮮市場休市

2020-01-02 14:18

重慶30層摩天樓大火 3分鐘燒穿

2020-01-02 12:51

陸經濟拚保六 人行降準0.5個百分點

2020-01-01 23:55

武漢現不明肺炎 蘇貞昌要求部會：資訊透明避免恐慌

2020-01-02 11:24

「做人不能太絕」賊撬開保險箱櫃 有120萬只偷27萬

2020-01-02 12:53

武漢市場爆不明肺炎 口罩、板藍根全搶光

2020-01-02 18:55

人行降息周期 啟動

2020-01-01 23:36

武漢直航機登機檢疫 台灣不排除訪查對岸

2020-01-01 23:44

武漢傳不明肺炎疫情 台協：不影響回台投票

2020-01-01 23:59

廣東添3高速公路 輻射大灣區

2020-01-02 04:51

中歐班列客製化 安徽2020首發

2020-01-02 04:54

新年首個交易日 人民幣中間價創近5個月新高

2020-01-02 11:01

劉結一新年賀詞 籲海內外同胞「共同反台獨」

2020-01-02 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top