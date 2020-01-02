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香港匯豐遭打砸 4分行遭殃

2020-01-02 12:56世界日報 香港2日電

灣仔滙豐自助理財中心被破壞 美聯社
灣仔滙豐自助理財中心被破壞 美聯社
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香港元旦大遊行期間，部分示威者針對匯豐銀行，破壞遊行沿路至少四間分行，如潑紅漆、塗鴉、擊碎大門玻璃等。其中灣仔盧押道匯豐分行被破壞，軒尼詩道近駱克道街市的匯豐自助理財中心玻璃門窗被打碎，櫃員機屏幕被打爛和撬開。匯豐強烈譴責破壞行為。

香港01報導，「星火同盟」早前存於匯豐銀行的7000萬港元資金被凍結，匯豐遂成為針對目標，平安夜當晚，旺角分行遭到破壞，其後匯豐於多區分行加建圍板。

昨天下午，灣仔盧押道的匯豐分行自動櫃員機、大門玻璃被砸破，外面圍封的木板被噴上「星火」二字。大批便衣警、防暴警員一度到埸，舉槍指向示威者，帶走數名人士，其中一名男子被拖行離開。其後警方與遊行人士對峙，一度施放胡椒球彈、催淚彈。灣仔匯豐的衝突，亦令警方腰斬民陣的遊行。

另外，有示威者在中環匯豐總行大廈門前，將銅獅子潑上紅色油漆，並塗上「紅」字，到傍晚，銅獅子更被淋上易燃液體，一度著火。

至於銅鑼灣告士打道匯豐銀行柏寧分行雖已用白色圍板圍封，但有遊行人士於板上貼「溪錢」，並以黑色噴漆噴上示威標語。

香港電台報導，匯豐銀行發表聲明，強烈譴責近日接連破壞該行服務及相關設施的不當及無理行為，表示會盡快復修受影響設施。匯豐表示，深信法治是香港作為國際金融中心的核心，期望事件能夠盡快解決。

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