元旦百萬人遊行 港警1天逮400人

警方全日拘捕約400人 估遊行高峰時約6萬人 媒體估44萬 歐新社 分享 facebook

香港民間人權陣線昨天下午發起元旦大遊行，但傍晚遭港警強行終止，部分抗議群眾與警方發生衝突；警方深夜表示，他們昨天逮捕了「大約400人」，原因是「涉嫌非法集結、藏有攻擊武器」。

警：涉非法集結、藏攻擊武器

綜合媒體報導，港島總區行動高級警司吳樂俊表示，民陣元旦遊行開始時相對和平，下午4時起開始有人破壞商店，還有人投擲硬物，於是警方決定使用催淚彈。

報導指出，遊行期間，灣仔軒尼詩道與盧押道交界滙豐銀行分行對開，有黑衣人聚集，期間出現混亂，有人被警方制伏及拖行，防暴警察施放胡椒噴劑，有人擲雜物，並投擲汽油彈。

吳樂俊說，警方知道有大量和平人士想繼續遊行，但不幸有人再次襲擊銀行及堵路，在評估遊行無可能在安全情況下繼續，因此要求主辦單位中止遊行；約晚上7時，才在灣仔道附近施放催淚彈，因為當時聚集人群已偏離遊行路線。

據報導，關於遊行人數，民陣表示無法完全準確計算，但估算超過去年6月9日遊行的103萬人；估算的根據是基於6時15分已計算的人數、港島各區的遊行隊伍情況、與6月9日對比遊行提前起步、及軒尼詩道東行線情況等多項因素。

警方則稱昨天遊行人數是6萬560人；媒體香港01則估算約44.3萬人。香港01的計算方式是參考香港測量師學會前會長梁守肫的計算方法，推算已出發人數約有30萬，另以工具測算約有14.3萬人在維園、天后及炮台山一帶等候出發，因此算出總遊行人數約44.3萬人。

民陣指出，按警方早前估算草坪可以容納3萬2000人計算，下午2時至5時半，草坪的起步點不停有人潮灌入，填滿草坪，從未間斷。民陣批評警方的數字是荒謬得只能欺騙警方自己，完全沒有公信力可言。