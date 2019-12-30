反送中元旦又有大遊行 解放軍突演習「警告反華勢力」

港2020首日有大遊行+駐港部隊演習巡維港 美聯社 分享 facebook 香港反送中抗爭持續，周日香港續有抗爭集會，即將到來的元旦大遊行，已獲警方發出不反對通知書。

香港民間人權陣線昨晚宣布，已經收到香港警方就元旦遊行發出不反對通知書。民陣發起元旦當天下午遊行，由維園中央草坪遊行至遮打道行人專用區。

香港民陣說，元旦大遊行主題是「毋忘承諾，並肩同行，五大訴求，缺一不可」。元旦遊行當日將會有超過40個新成立工會與大家見面，歡迎大家加入所屬行業的工會，壯大抗爭的組織力量。除了元旦大遊行，30日中環愛丁堡廣場將有集會，已獲不反對通知書。另有網民發起31日「攬炒除夕」活動，打算於當晚在銅鑼灣、尖沙咀等地聚集。

昨天在中環愛丁堡廣場的「香港人的抗爭日與夜」集會，晚上6時半結束，參與者和平散去，主辦者稱有約4000人參加集會。集會中播放過去半年反修例運動相關片段，批評香港政府漠視民意、警察濫捕，又指運動逐漸降溫，希望大家堅持爭取五大訴求。

集會期間有防暴警察及多輛警車在附近戒備，由於上周在同一地點的集會，有人扯下附近的五星旗，昨天附近的五星旗及香港特區區旗旗桿等位置，特別上鎖防範。

香港新聞組／香港30日電

就在反送中抗爭即將在元旦發起大遊行之際，解放軍駐港部隊昨天於微博上傳一段聯合訓練片段。香港電台報導，片段中可以看到陸海空三軍於維多利亞港海域巡邏，展開聯合搜救演練，並模擬發現和截查可疑船隻。其中還有一組陸軍特戰隊員持步槍從直升機用游繩登船，而海軍艦艇編隊則乘坐小艇搜索。

香港01報導，視頻一出後吸引不少內地網民留言，有網民讚解放軍「戰鬥力爆棚」，也有網民說視頻直指香港示威者，稱視頻「嚇得蟑螂屁滾尿流」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，駐港部隊此舉含警告意味，「警告外部及內部反華勢力，香港是中國主權下的一個特別行政區。」他指駐港部隊訓練有素，能隨時準備迎擊來犯之敵，具備保衛香港和國家安全的決心和能力的意思，間接表明任何亂港的行徑都不會得逞。