反送中未停！港民周末再遊行 嗆遊客「滾回大陸」

香港警方在社交網頁表示，有蒙面黑衣人下午4時許在上水廣場進行騷擾行為。圖／法新社 分享 facebook

美聯社指出，大約百名示威者在上水參加了示威游行，表達對水貨客擾民的不滿。他們邊走邊喊口號。根據香港報導，有抗議人士在上水廣場中庭高叫「光復香港、時代革命」等口號。也有示威者向遊客高喊「滾回大陸」。

游行在當地時間下午三點左右開始，游行隊伍進入商場後，多間商藥妝店、飯店、時裝店紛紛提早落閘停業，避免示威者破壞。而星巴克咖啡店等則拉上膠帶圍封。

香港電台報導，便衣警員在商場內帶走十幾人，他們雙手被綁索帶及押上警車。香港警方在社交網頁表示，有蒙面黑衣人下午4時許在上水廣場進行騷擾行為，包括向商鋪投擲鐵釘，擾亂公共秩序，防暴警員已進入商場執法。Now新聞報道，十幾人被帶走後，警方試圖驅散商場內的人士，並一度施放胡椒噴霧。

《明報》援引上水匯附近一間藥房有不願透露姓氏的店員表示，店鋪沒有特別加強保安，但今日准備隨時落閘，他說，以往臨近年底店內會人頭湧湧，今年生意明顯較往年大減。水貨販是一個長久的問題。許多當地人抱怨每天人山人海，影響民生，另外，隨著貿易的不斷增加，租金也水漲船高。

本周早些時候，香港示威者在多區商場舉行抗議。平安夜當晚，多個商場均有人聚集，有商鋪遭破壞，警方在商場拘捕期間與示威者沖突，一度施放胡椒噴霧驅散。香港民間人權陣線正在籌備元旦大游行。

文木 / 王凡（美聯社等）

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