港警曝真實心聲：被迫扮演角色 卻無法緩解局面

有港警堅信，民眾抗議及衝突在新的一年裡仍會繼續，港警雖能試圖加以控制，但抗議運動必須經由政治途徑消解。 圖／法新社 分享 facebook

2019年將盡，警官約翰只感覺疲憊。他是香港人，32歲。今夏以來，他超額執勤數百小時。他的雇主是香港警務處。

約翰當警察5年了。接受德廣聯採訪的條件是，使用約翰這一假名，對他的聲音做陌生化處理，因為他不願也不能暴露身份，無論是朋友還是家人都不應能認出他，尤其是不能被自己的同事或中國情報機構認出。畢竟，作為防暴警察、一支小部隊的負責人，約翰不能接受採訪，他也不應公開批評警務處領導和政府。然而，他仍這麼做了。

「從一名總是身處現場的警察的視角出發，我會說，政府對我們考慮太少。作為警察，我們被強迫扮演了這一角色，可我們無法緩解局面」。

約翰表示，夏季以來，通常每周得執勤6天，每天14到16小時。哪裡局勢吃緊了，他和由40名男女警員組成的這支小分隊就會被派到哪裡。

「有示威者向我們投擲燃燒物，一些人對我們扔石塊，甚至朝我們射箭。也曾有爆炸物」他說。

贊同讓警察暴力受到獨立調查

在採訪中約翰表示，十分願意從事警察工作，他多次強調，這是為了幫助港人，使社會更安全。約翰忠於職守，謹遵當局的執勤命令。不過，他贊同示威者們的某些訴求，其中就包括赦免被捕活動分子、在香港實行自由選舉。

示威運動的另一個核心要求是：讓過去數月的警察暴力受到獨立調查。約翰特別強調，他贊同這一要求。由於香港和中國中央政府之間的複雜情況，某些訴求無法落實，但是，設立一個獨立調查委員會應是可行的。

此間，頻繁發生的港警施暴現象成了眾多港民產生怒意的一大主因。最近的一次發生於聖誕夜：約翰的多名同事將一名年輕示威者摁在地上，照片上可以看到，其中一名警員向那個無法動彈且無法抵抗的男子臉上直噴胡椒水。

自香港示威運動爆發以來，民主派陣營活動人士搜集了紀錄警方過度暴力的大量證據。盡管如此，親北京的港府拒絕對事件做獨立調查。

「政府不回應示威運動，即使示威延續了半年之久，政府也未真正試圖解決基本問題」，約翰說。坊間有一些圖片顯示，警察如何擊打示威者，並由此超越了他們的權限。我指的是那些本不需要使用武力的局面。我們的上司卻為這些行為辯護，而不是承認，事情出了偏差。

我可能永遠失去了某些朋友

今夏以來，港民中的大多數與北京欽定的港府之間的鴻溝越來越深。32歲的約翰警官也感覺出了這一裂痕。因為，這一裂痕延伸到了他的家庭和友人圈。在支持香港抗議運動的姐姐眼裡，他是可恨的港府的一名代表。友人圈情況亦然。

「某些朋友，我可能永遠都失去了。他們當中有幾個屬於抗議運動的強硬核心。所以，對我們來說，重新和好會很困難」。

約翰確信，民眾抗議及衝突在新的一年裡仍會繼續，港警雖能試圖加以控制，但抗議運動必須經由政治途徑消解。

他認為，第一步該由警務署和他的上司們跨出。約翰說，對警員明顯的過失，警署應承擔責任，承認不當行為，防止未來再度發生類似事件。

香港抗議運動的某些代表人士相信，早已有內地警察違禁在港行動。被問及此類傳聞時，約翰沒有正面作答。

「我沒聽到過類似說法。我個人傾向於不相信此類傳聞。不過，我不能完全排除有這種可能，畢竟，我們是一個很大的機構。或許我不是什麼都知道」他說。

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