民望總結 6成港人不信任港府 反修例是逆轉分水嶺

中文大學香港亞太研究所為特首林鄭月娥及政府總結2019年民望。林鄭民調評分較一年前下滑30分，至22.2分；市民對香港政府原本是信任多於不信任，但反修例風暴後，演變成近六成人不信香港政府及北京中央政府。

林鄭下滑30分 58%不信任中央

明報報導，民調顯示，林鄭月娥12月評分22.2，較11月微跌0.2分，變化不大，但對比一年前的52.7分，林鄭今年評分跌幅顯著。分析指出，51歲以上受訪者對林鄭平均評分為25.1，31至50歲是20.6，30歲以下是11.6；學歷愈高者對林鄭評分愈低。

3位司長方面，在英國倒地傷手的律政司長鄭若驊評分持續下跌，由去年12月的39.3分，跌至12月的15.9分，在3名司長中評分最低。

報導指出，12月調查中，13.7%受訪者表示信任北京中央政府，不信任者高達58.4%；綜觀全年，市民對北京政府的不信任度由3月起持續增加，至12月才輕微回落不足1個百分點。

對港府信任度方面，一年前對港府表示信任的有30.6％、不信任是25.7％；4月起民情逆轉，當時港府提出了《逃犯條例》修訂，展開立法程序；12月表示不信任港府的有59%，信任港府的為14.8％，後者比去年同期少一半。

亞太研究所的民調，係在12月中訪問708名18歲以上香港市民。