港劇海報暗藏「黑警死全家」 李澤楷公司急道歉

香港電視頻道ViuTV於耶誕節當天開播港劇《黑市》，第一個單元《碟仙》的海報和劇照中被發現暗藏「黑警死全家」、「光復香港時代革命」等咒罵和口號，在當前敏感時刻引發巨大爭議。由於ViuTV是香港首富李嘉誠次子李澤楷公司所屬的免費電視頻道，事後官博迅速刪除海報並道歉。

多維新聞報導，《碟仙》單元的導演兼編劇劉翁、王貽興昨天雙雙發文承認海報為該公司製作，對其中涉及的不恰當字句表示遺憾。

值得關注的是，ViuTV是李澤楷公司所屬的免費電視頻道，事後官博迅速刪除了海報並道歉，稱ViuTV保持平台中立性，原圖由第三方劇組提供，將保留向相關單位追究的權利。

這一回應，引發香港網友大罵ViuTV破壞創作自由，不尊重文化創作。

另據觀察者網報導，懸疑港劇《黑市》的第一單元《碟仙》故事描述一群中學生為了查明班主任離奇自殺的原因，選在耶誕夜用「碟仙」占卜，沒想到在探尋真相的過程中，卻令自己身陷險境。然而播出首日，劇集內容沒引發多少討論，倒是《碟仙》的海報和劇照掀起巨大風波。

據報導，劇照中演員背後的黑板上，用文字組裝出碟仙圖案，其中暗藏「黑警死全家」的咒罵以及「光復香港時代革命」口號，同樣的字符也出現在該單元劇的宣傳海報上。

文匯報報導，《碟仙》單元的編劇及導演昨天表示遺憾，但未道歉並處理，因此引起部分網友不滿。目前海報已被刪除，但《碟仙》仍可在ViuTV官網收看。

報導指出，ViuTV是李澤楷公司所屬的首個免費粵語電視頻道，主要提供電視劇集、綜藝節目、訪談節目、紀錄片、真人秀等。2016年4月6日開播，首周即突破TVB和亞視各占山頭的格局，尤其是TVB的收視全面下降。

雖然發展勢頭良好，但李澤楷在2018年的電訊盈科有限公司股東周年大會上曾表示，ViuTV至今仍未未扭轉，至少還需要3至5年的時間才能盈利。

香港ViuTV是李澤楷公司所屬的免費電視頻道。圖／路透社 分享 facebook