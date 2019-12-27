「光榮冰室」供免費耶誕餐 抗議民眾：都是一家人

港餐飲店提供免費耶誕餐 抗議民眾：都是一家人 路透社 分享 facebook

數百名反送中支持者前晚聚集在香港一間小餐飲店外，共進一頓有別傳統的耶誕晚餐，在滿街霓虹招牌照映下，共享紙盤上疊滿的食物。這天餐會提供的所有食物皆為免費，由光榮冰室準備，或由多名贊助者捐贈。

中央社報導，光榮冰室31歲負責人「Glory」從銀色托盤上一邊遞出麵條、炸雞和義大利麵，一邊說：「香港人這個耶誕節比前幾年更團結。」他說：「（今年）其實沒有耶誕節氣氛，卻有強烈的團結意識。」

22歲的大學生「Jeanette」和友人「Yoyo」往年通常會和家人一起過耶誕節，但她們覺得今年必須有別以往。兩人說，她們從今年夏天起就開始參與和平抗爭活動。「Jeanette」看著周圍正在進食的其他支持者說：「我們現在都是一家人。」

光榮冰室和香港各地被稱作「黃色經濟圈」的其他店家一樣，因為挺民主抗爭運動而得名。餐廳窗戶貼滿色彩繽紛的便利貼，上面寫有來自消費者的支持話語。

原本預定要在光榮冰室為大家做飯的其中一名廚師，在11月替受困的香港理工大學抗議學生做飯後，成了某種民間英雄。而這名廚師當晚本來要替支持者做飯，本周稍早卻遭港警抓走，目前還不清楚警方逮捕他的原因為何。