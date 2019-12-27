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香港示威未停 商場再現追逐戰

2019-12-27 13:08世界日報 香港27日電

港示威未停 商場再現追逐戰 美聯社
港示威未停 商場再現追逐戰 美聯社
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耶誕假期第二日，香港示威者再度在全港多個商場聚集，防暴警察和便衣警察分別衝進多個商場追捕示威者並噴射藍色催淚水劑。

在港島銅鑼灣崇光百貨，一批示威者聚集後逐層遊走，高舉黑色旗幟，高喊反修例口號，並呼籲市民不要消費，但商場仍繼續營業。

在九龍旺角新世紀廣場，約50名示威者在商場內遊走，大部分人戴口罩，部分人穿黑衫，沿途高呼口號和舉起黑色旗幟。多間店鋪關門。在商場外的巴士站，有防暴警察戒備，其後衝進商場追捕示威者。

港示威未停 商場再現追逐戰 美聯社
港示威未停 商場再現追逐戰 美聯社
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下午大約5時，在尖沙咀海港城港威商場中庭有示威者高喊口號，部分人戴上口罩或面具，商店照常營業。油尖警區助理指揮官曾仲斌與十多名穿著戰術背心的便衣警員，進入商場巡查，人群之後散去。警方巡視期間，截查多人。

在新界大埔超級城，亦有示威者聚集後遊走，大批防暴警察到場，便衣和防暴警察進入商場追捕，期間有警員噴射藍色催淚水劑，最少兩人被淋中，多間商鋪關門，警察至少帶走兩人。到傍晚有人將花盆與單車等雜物扔到商場附近的太和路，阻塞行車線，防暴警察在商場外截查行人。

在新界屯門V City商場，也有示威者聚集遊走，高喊口號，防暴警察進入商場施放胡椒噴霧，帶走最少五人，並封鎖商場部分範圍，多間店鋪關門。有商場職員調停時，被在場人士指罵，質疑為何讓防暴警察進入商場。

香港職工盟主席吳敏兒在一個電台節目中說，過去一個月接獲很多關於成立工會的查詢電話，涵蓋不同行業，估計是由於反修例運動已經持續半年，經歷不同的抗爭方式，但過去幾次全港大罷工的成效不算太理想，影響力不夠，相信由工會發動的罷工能夠號召更多雇員參與。

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