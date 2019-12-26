親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

新歡正宮嗆告 陳綺貞道歉速斬戀情「與林先生已無往來」

留學生為何成「極惡犯」？ 日福岡滅門案中國兇手死刑處決

港警變相凍結款 「星火」燎燒匯豐

2019-12-26 13:47世界日報 香港26日電

消息：警指令匯豐拒星火提存款 法庭未頒令 變相先凍結 香港中國通訊社
消息：警指令匯豐拒星火提存款 法庭未頒令 變相先凍結 香港中國通訊社
分享

匯豐銀行早前凍結「星火同盟」帳戶引發軒然大波，位於旺角的匯豐銀行遭砸燒，連累旗下恒生銀行位於彌敦道的九龍總行亦被破壞，現場一片狼藉；示威者憤怒即使法庭未未頒令凍結星火相關資產，但警方已根據《有組織及嚴重罪行條例》，指令匯豐不可讓星火提取其7000萬港元款項，以致該筆資金已形同被凍結。有律師指出，除非警方有合理的後續行動，否則是無理損害市民資產。

綜合媒體報導，匯豐在7至8月發現「星火同盟」帳戶有大筆資金流動，且不符合當初開戶陳述的用途，因而展開審查，10月底關閉戶口，並給予1個月通知期。而匯豐在11月下旬開出本票，但警方之後作出拘捕行動，匯豐於是拒絕「星火同盟」提取本票，故目前為止，數千萬港元的款項仍由匯豐持有。

消息：警指令匯豐拒星火提存款 法庭未頒令 變相先凍結 美聯社
消息：警指令匯豐拒星火提存款 法庭未頒令 變相先凍結 美聯社
分享

報導說，示威者不滿的是，即使法庭未正式頒下凍結資產令，匯豐仍要執行警方的指令。

明報報導，律師林炳昌指出，警方確實有權在法庭頒令之前，先行指令匯豐，不讓星火提取款項；星火有權向法庭申請「解凍」，但法庭未必批准，因為估計警方會辯稱調查需時而一直拖延，以致該筆資金可能會長期被凍結。

他舉例，「在瑞士，若政府凍結市民資產但最後無後續行動，包括發現無法起訴，政府是要賠償的，畢竟一大筆資金被長時間封鎖，對市民而言是損失。但香港未有法例保障被凍結資產者權益。」

立法會議員梁繼昌說，雖然政府有需要打擊洗錢活動，但警方目前所持理據薄弱，恐事件在予外間觀感上會影響香港的國際金融中心地位。

據報導，警方針對支援示威者的「星火同盟」，以洗黑錢罪名拘捕4名成員，又凍結7000萬港元款項，示威者認為匯豐銀行要負上責任，因此把怒火對準匯豐的旺角分行及同體系的恒生銀行，在平安夜縱火、噴漆、砸破玻璃。匯豐則對此深表遺憾。

反送中香港港警

延伸閱讀

港警：平安夜拘捕105人 年齡最小13歲

聖誕「催淚彈」四射 香港再爆警民沖突

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

曝港警內部規定 美媒指責濫用暴力屢見不鮮

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

反送中後 1/3港企有意回流設廠

2019-12-26 11:31

聖誕「催淚彈」四射 香港再爆警民沖突

2019-12-26 10:44

香港耶誕不快樂 警民又爆衝突

2019-12-25 23:47

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

2019-12-25 22:12

反送中運動兩名年輕被捕者的獨白

2019-12-25 21:54

曝港警內部規定 美媒指責濫用暴力屢見不鮮

2019-12-25 21:50

警方在朗豪坊對出發射胡椒球彈 制服多人

2019-12-25 21:02

港警稱墜樓青年事發前曾飲酒 但警方臉書專頁未提及

2019-12-25 19:40

香港耶誕反送中 黑衣蒙面示威者仍在商場聚集

2019-12-25 19:21

林鄭月娥斥暴徒破壞 使耶誕未能普天同慶

2019-12-25 19:10

香港便衣警察沙田新城市噴椒 拘捕多人

2019-12-25 18:42

平安夜不平靜 匯豐、恒生遭砸燒 香港又見催淚彈

2019-12-25 14:03

中聯辦：習面囑林鄭 辦好香港事情

2019-12-25 14:02

港醫管局：平安夜25人受傷 一人嚴重

2019-12-25 10:55

習近平在澳門面囑林鄭月娥 「辦好香港事情」

2019-12-25 10:00

塗鴉大師班克西作品登港！負面描繪警察 引港人共鳴

2019-12-25 09:55
看更多

熱門文章

影／驚！保健公司老闆台上談養生 下一秒倒地猝死

2019-12-25 15:34

殲20發動機前景不容樂觀 量產遙遙無期

2019-12-25 23:27

曹興誠：九二共識胡說八道 陷一中圈套沒活路

2019-12-25 18:42

中國人當貓奴千年 最慘是他…踢了一腳丟皇位

2019-12-26 11:00

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

孫女出嫁「嬤躲門後偷看」 新娘看一眼淚崩：捨不得

2019-12-25 19:18

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

批「反滲透法」 陸國台辦：民進黨開民主倒車

2019-12-25 14:58

台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

2019-12-25 16:49

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

首富老爸不救 媽媽出手1億人幣撤王思聰限消令

2019-12-26 12:59

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

老闆請吃GODIVA巧克力卻遭換金莎 不知情同事反應超爆笑

2019-12-25 21:31

「蔡習會」行不行？ 陸國台辦冷處理

2019-12-25 19:00

李小龍女兒告真功夫 索賠超8.6億

2019-12-26 09:06

蔣經國長孫新書諷今：首長下鄉就鑽進宮廟

2019-12-25 23:54

京滬機票又要漲了 一年半3連漲

2019-12-25 14:55

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

2019-12-25 22:12

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

被拐36年後再會父母 重逢地點卻在監獄裡

2019-12-25 16:25

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

美國的電子煙巨頭Juul正迅速撤離中國

2019-12-26 10:21

反送中運動兩名年輕被捕者的獨白

2019-12-25 21:54

在陸購屋 兩岸居民享同等待遇

2019-12-26 04:48

12歲女童肺破洞又積水 致病元兇竟和「水」有關

2019-12-25 19:21

陸客自由行重返台灣？港媒：明年1月11日後見分曉

2019-12-26 11:38

2019世界神明聯誼會 陸方宮廟今年缺席了？

2019-12-25 15:11

反滲透法箭在弦上 陸委會再度與國台辦隔空交火

2019-12-25 18:58

安倍：東海不穩 日中關係不會真正改善

2019-12-25 20:36

陸委會千字文回嗆國台辦：顛倒黑白、做賊喊捉賊

2019-12-25 18:43

周杰倫MV奶茶遭賣天價 陸瘋狂山寨110多家

2019-12-25 17:03

香港耶誕不快樂 警民又爆衝突

2019-12-25 23:47

特斯拉在地化 結盟騰訊、阿里

2019-12-26 00:56

反送中後 1/3港企有意回流設廠

2019-12-26 11:31

香港便衣警察沙田新城市噴椒 拘捕多人

2019-12-25 18:42

結算系統突傳故障 大陸三大期交所夜盤推遲開市

2019-12-25 22:38

平安夜不平靜 匯豐、恒生遭砸燒 香港又見催淚彈

2019-12-25 14:03

流產後怕被罵 女子「偷嬰兒」謊稱是自己親生

2019-12-25 20:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top