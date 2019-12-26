港警變相凍結款 「星火」燎燒匯豐

消息：警指令匯豐拒星火提存款 法庭未頒令 變相先凍結 香港中國通訊社 分享 facebook

匯豐銀行早前凍結「星火同盟」帳戶引發軒然大波，位於旺角的匯豐銀行遭砸燒，連累旗下恒生銀行位於彌敦道的九龍總行亦被破壞，現場一片狼藉；示威者憤怒即使法庭未未頒令凍結星火相關資產，但警方已根據《有組織及嚴重罪行條例》，指令匯豐不可讓星火提取其7000萬港元款項，以致該筆資金已形同被凍結。有律師指出，除非警方有合理的後續行動，否則是無理損害市民資產。

綜合媒體報導，匯豐在7至8月發現「星火同盟」帳戶有大筆資金流動，且不符合當初開戶陳述的用途，因而展開審查，10月底關閉戶口，並給予1個月通知期。而匯豐在11月下旬開出本票，但警方之後作出拘捕行動，匯豐於是拒絕「星火同盟」提取本票，故目前為止，數千萬港元的款項仍由匯豐持有。

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報導說，示威者不滿的是，即使法庭未正式頒下凍結資產令，匯豐仍要執行警方的指令。

明報報導，律師林炳昌指出，警方確實有權在法庭頒令之前，先行指令匯豐，不讓星火提取款項；星火有權向法庭申請「解凍」，但法庭未必批准，因為估計警方會辯稱調查需時而一直拖延，以致該筆資金可能會長期被凍結。

他舉例，「在瑞士，若政府凍結市民資產但最後無後續行動，包括發現無法起訴，政府是要賠償的，畢竟一大筆資金被長時間封鎖，對市民而言是損失。但香港未有法例保障被凍結資產者權益。」

立法會議員梁繼昌說，雖然政府有需要打擊洗錢活動，但警方目前所持理據薄弱，恐事件在予外間觀感上會影響香港的國際金融中心地位。

據報導，警方針對支援示威者的「星火同盟」，以洗黑錢罪名拘捕4名成員，又凍結7000萬港元款項，示威者認為匯豐銀行要負上責任，因此把怒火對準匯豐的旺角分行及同體系的恒生銀行，在平安夜縱火、噴漆、砸破玻璃。匯豐則對此深表遺憾。