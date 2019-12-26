聖誕「催淚彈」四射 香港再爆警民沖突

根據「香港電台」報導，香港網民周三 (12月25日) 再次於多區发起示威活動，其中在旺角與沙田都发生了警民沖突的狀況。 一名男性示威者在旺角與港警发生口角後，遭警方施以胡椒噴霧並制服。 另一方面，沙田的新城市廣場則是下午開始有大量民眾聚集，便衣警察在場制服了數人，防暴警察也隨即到場支持。

防暴警察在新城市廣場以警棍與胡椒噴霧制服了數名穿黑衣的示威者，但過程中也有警員疑似遭胡椒噴霧波及，導致他出現不適症狀。 另外，圍觀的市民不斷以「黑社會」等口號來指罵港警，新城市廣場也因大規模的警民沖突，被迫在晚間七點提早結束營業。

在旺角，超過百名示威者聚集在商業區，而港警也在多處設立封鎖線，對周圍的民眾進行截查。「香港01」報導，港警除了截查了上百名民眾外，在過程中也以催淚彈與胡椒球彈來驅散聚集的民眾。據傳，至少數十名民眾被胡椒球彈波及。

到了將近晚間十點，港警擴大旺角的封鎖範圍，並持續朝行人发射胡椒球彈。 根據「香港電台」報導，當時街頭並未有示威者高喊口號。 此外，港警要求超過百名香港市民靠牆接受截查，並向現場記者表示警察正在執行勤務，要求記者離開現場。

港警在旺角的截查行動持續至12月26日凌晨一點。 香港電台拍到數名年輕人面向牆壁，並高舉雙手，部分遭逮捕的人雙手遭港警以束帶綁在背後。同時，港警持續在附近天橋與道路上要求聚集群眾離開，並以胡椒球槍指向現場民眾。

「自私的暴徒」破壞佳節氣氛

香港特首林鄭月娥周三晚上透過臉書粉絲專頁发布聲明，譴責示威者四處進行破壞，稱他們的作法令香港市民「大感無奈」，也迫使香港無法在聖誕節當天一起「普天同慶」。

她寫道：「自私的暴徒在節日期間漫無目的地進行破壞，完全罔顧他人的權利和自由，特區政府必定全力遏止暴力，令所有違法的人面對應得的後果，務求回復社會秩序，讓市民可以正常生活，游客亦繼續可以來香港這個好客之都。 」

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【 本文章由德國之聲授權提供】