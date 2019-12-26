親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

怪怪的！柯文哲專案報告「卡神」拿北市標案 綠議員全部缺席

內衣也被監控！日本恐怖黑校規 16萬學生拒上學

聖誕「催淚彈」四射 香港再爆警民沖突

2019-12-26 10:44德國之聲 德國之聲

根據「香港電台」報導，香港網民周三 (12月25日) 再次於多區发起示威活動，其中在旺角與沙田都发生了警民沖突的狀況。 一名男性示威者在旺角與港警发生口角後，遭警方施以胡椒噴霧並制服。 另一方面，沙田的新城市廣場則是下午開始有大量民眾聚集，便衣警察在場制服了數人，防暴警察也隨即到場支持。

防暴警察在新城市廣場以警棍與胡椒噴霧制服了數名穿黑衣的示威者，但過程中也有警員疑似遭胡椒噴霧波及，導致他出現不適症狀。 另外，圍觀的市民不斷以「黑社會」等口號來指罵港警，新城市廣場也因大規模的警民沖突，被迫在晚間七點提早結束營業。

在旺角，超過百名示威者聚集在商業區，而港警也在多處設立封鎖線，對周圍的民眾進行截查。「香港01」報導，港警除了截查了上百名民眾外，在過程中也以催淚彈與胡椒球彈來驅散聚集的民眾。據傳，至少數十名民眾被胡椒球彈波及。

到了將近晚間十點，港警擴大旺角的封鎖範圍，並持續朝行人发射胡椒球彈。 根據「香港電台」報導，當時街頭並未有示威者高喊口號。 此外，港警要求超過百名香港市民靠牆接受截查，並向現場記者表示警察正在執行勤務，要求記者離開現場。

港警在旺角的截查行動持續至12月26日凌晨一點。 香港電台拍到數名年輕人面向牆壁，並高舉雙手，部分遭逮捕的人雙手遭港警以束帶綁在背後。同時，港警持續在附近天橋與道路上要求聚集群眾離開，並以胡椒球槍指向現場民眾。

「自私的暴徒」破壞佳節氣氛

香港特首林鄭月娥周三晚上透過臉書粉絲專頁发布聲明，譴責示威者四處進行破壞，稱他們的作法令香港市民「大感無奈」，也迫使香港無法在聖誕節當天一起「普天同慶」。

她寫道：「自私的暴徒在節日期間漫無目的地進行破壞，完全罔顧他人的權利和自由，特區政府必定全力遏止暴力，令所有違法的人面對應得的後果，務求回復社會秩序，讓市民可以正常生活，游客亦繼續可以來香港這個好客之都。 」





本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港港警
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

香港耶誕不快樂 警民又爆衝突

2019-12-25 23:47

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

2019-12-25 22:12

反送中運動兩名年輕被捕者的獨白

2019-12-25 21:54

曝港警內部規定 美媒指責濫用暴力屢見不鮮

2019-12-25 21:50

警方在朗豪坊對出發射胡椒球彈 制服多人

2019-12-25 21:02

港警稱墜樓青年事發前曾飲酒 但警方臉書專頁未提及

2019-12-25 19:40

香港耶誕反送中 黑衣蒙面示威者仍在商場聚集

2019-12-25 19:21

林鄭月娥斥暴徒破壞 使耶誕未能普天同慶

2019-12-25 19:10

香港便衣警察沙田新城市噴椒 拘捕多人

2019-12-25 18:42

平安夜不平靜 匯豐、恒生遭砸燒 香港又見催淚彈

2019-12-25 14:03

中聯辦：習面囑林鄭 辦好香港事情

2019-12-25 14:02

港醫管局：平安夜25人受傷 一人嚴重

2019-12-25 10:55

習近平在澳門面囑林鄭月娥 「辦好香港事情」

2019-12-25 10:00

塗鴉大師班克西作品登港！負面描繪警察 引港人共鳴

2019-12-25 09:55
看更多

熱門文章

影／驚！保健公司老闆台上談養生 下一秒倒地猝死

2019-12-25 15:34

殲20發動機前景不容樂觀 量產遙遙無期

2019-12-25 23:27

曹興誠：九二共識胡說八道 陷一中圈套沒活路

2019-12-25 18:42

李小龍女兒告真功夫餐飲 索賠9.2億元

2019-12-26 04:03

孫女出嫁「嬤躲門後偷看」 新娘看一眼淚崩：捨不得

2019-12-25 19:18

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

2019-12-25 16:49

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

中國台灣網：反滲透法若通過 陸將成為台灣「准敵國」

2019-12-25 11:32

波特王稱蔡英文為總統遭解約 陸國台辦：企業商業行為

2019-12-25 13:43

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

批「反滲透法」 陸國台辦：民進黨開民主倒車

2019-12-25 14:58

浙江首發台胞專屬「台融卡」 能貸款且享「五重免費」

2019-12-26 08:29

「蔡習會」行不行？ 陸國台辦冷處理

2019-12-25 19:00

老闆請吃GODIVA巧克力卻遭換金莎 不知情同事反應超爆笑

2019-12-25 21:31

陸客來台自由行何時恢復？國台辦：共同努力重回合作

2019-12-25 12:01

女大生想長高求診中醫 無牌醫誘「一同上床」謊騙治療

2019-12-26 09:34

李小龍女兒告真功夫 索賠超8.6億

2019-12-26 09:06

京滬機票又要漲了 一年半3連漲

2019-12-25 14:55

蔣經國長孫新書諷今：首長下鄉就鑽進宮廟

2019-12-25 23:54

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

2019-12-25 22:12

陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主場待遇

2019-12-25 11:30

被拐36年後再會父母 重逢地點卻在監獄裡

2019-12-25 16:25

12歲女童肺破洞又積水 致病元兇竟和「水」有關

2019-12-25 19:21

2019世界神明聯誼會 陸方宮廟今年缺席了？

2019-12-25 15:11

反滲透法箭在弦上 陸委會再度與國台辦隔空交火

2019-12-25 18:58

反送中運動兩名年輕被捕者的獨白

2019-12-25 21:54

周杰倫MV奶茶遭賣天價 陸瘋狂山寨110多家

2019-12-25 17:03

陸委會千字文回嗆國台辦：顛倒黑白、做賊喊捉賊

2019-12-25 18:43

國台辦:台胞在海外可向大陸駐外使領館尋求保護與協助

2019-12-25 11:09

安倍：東海不穩 日中關係不會真正改善

2019-12-25 20:36

陸民法擬設「離婚冷靜期」引熱議 網友反應兩極

2019-12-26 09:21

在陸購屋 兩岸居民享同等待遇

2019-12-26 04:48

三星在中國快翻身 售價13萬5G折疊屏手機供不應求

2019-12-26 09:53

香港便衣警察沙田新城市噴椒 拘捕多人

2019-12-25 18:42

香港耶誕不快樂 警民又爆衝突

2019-12-25 23:47

結算系統突傳故障 大陸三大期交所夜盤推遲開市

2019-12-25 22:38

特斯拉在地化 結盟騰訊、阿里

2019-12-26 00:56

平安夜不平靜 匯豐、恒生遭砸燒 香港又見催淚彈

2019-12-25 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top