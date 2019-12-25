香港耶誕不快樂 警民又爆衝突

繼平安夜又見催淚彈和汽油彈後，耶誕節當天香港示威者繼續上街，期間防暴警察逮捕多人。 （美聯社） 分享 facebook 香港平安夜不平安，耶誕節也有不快樂。繼平安夜旺角激烈警民衝突後，耶誕節下午一批示威者響應網上號召，在港九新界不同地區的商場聚集示威，警方派出便衣警察和防暴警察，出現局部警民衝突。

在港島銅鑼灣時代廣場，下午四時左右有數十人聚集，他們身穿雪人、麋鹿等派對服飾，在商場中呼叫「光復香港，時代革命」、「與警暴割蓆」等口號。部分人身穿雪人、揮舞寫有「光復香港、時代革命」旗幟，隨後離開。

在九龍旺角朗豪坊商場外，一批穿黑衣及戴口罩的人，下午四時起在商場中庭聚集，之後在商場遊走，高叫口號。大批防暴警員在商場外戒備，截查路人。下午約五時，一名男子疑似與防暴警員口角，警察直接向其臉部噴胡椒噴霧，該名男子試圖反抗但被制伏，雙手遭綁被拘捕。防暴警察傍晚六時後撤退時，被大批圍觀市民指罵，警方退至上海街與亞皆老街時，施放催淚彈，並先後舉藍旗及黑旗警告。

在新界沙田新城市廣場，下午約五時半突然有便衣警員手持胡椒噴霧指向路人，一批戴耳機、黑色帽及口罩疑似 便衣警的男子，突然制伏數名在場男女，將其按倒在地。然後數十名防暴警員進入商場增援，大部分手持長槍及防暴槍。

在九龍廣東道，警方下午二時半開始布防，停泊了十多架警車，多批防暴警員在行人路上戒備，並駐守海港城各個出入口。但海港城沒有出現示威者，有大陸遊客說，看到警察感到安全，會放心購物；有香港市民說佳節下警方嚴密布防感到掃興，亦擔心警員會在附近施放催淚彈。 廿四日深夜至廿五日凌晨，香港再爆警民衝突，警方又發射催淚彈，一些出外過節的民眾以手掩鼻倉皇躲避。 （美聯社） 分享 facebook

香港醫管局昨表示，從廿四日平安夜至廿五日早上七時半，共有廿五人涉及各區公眾活動受傷送院，其中一名男子情況嚴重，在伊利沙伯醫院留醫。

香港特首林鄭月娥昨在社交網站上說，香港政府必定全力遏止暴力，令所有違法的人面對應得的後果。暴徒令今年的耶誕佳節未能普天同慶，亦令本來稍為轉好的市道蒙上陰影。香港政府務求回復社會秩序，讓市民可以正常生活，遊客亦繼續可以到香港這個「好客之都」。

今年耶誕期間到香港度假的旅客持續減少，香港入境事務處昨公布廿四日旅客抵港及離境臨時數字，總出入境人次為七十九點九萬，較去年同日的九十四點八萬人次，減少百分之十五點七。其中入境人次只有卅二萬多人次，較去年同日的四十二萬多人次，跌幅達百分之廿四點三。