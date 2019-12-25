親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

香港耶誕不快樂 警民又爆衝突

2019-12-25 23:47聯合報 香港特派員李春／香港報導

繼平安夜又見催淚彈和汽油彈後，耶誕節當天香港示威者繼續上街，期間防暴警察逮捕多人...
繼平安夜又見催淚彈和汽油彈後，耶誕節當天香港示威者繼續上街，期間防暴警察逮捕多人。 （美聯社）
分享
香港平安夜不平安，耶誕節也有不快樂。繼平安夜旺角激烈警民衝突後，耶誕節下午一批示威者響應網上號召，在港九新界不同地區的商場聚集示威，警方派出便衣警察和防暴警察，出現局部警民衝突。

在港島銅鑼灣時代廣場，下午四時左右有數十人聚集，他們身穿雪人、麋鹿等派對服飾，在商場中呼叫「光復香港，時代革命」、「與警暴割蓆」等口號。部分人身穿雪人、揮舞寫有「光復香港、時代革命」旗幟，隨後離開。

在九龍旺角朗豪坊商場外，一批穿黑衣及戴口罩的人，下午四時起在商場中庭聚集，之後在商場遊走，高叫口號。大批防暴警員在商場外戒備，截查路人。下午約五時，一名男子疑似與防暴警員口角，警察直接向其臉部噴胡椒噴霧，該名男子試圖反抗但被制伏，雙手遭綁被拘捕。防暴警察傍晚六時後撤退時，被大批圍觀市民指罵，警方退至上海街與亞皆老街時，施放催淚彈，並先後舉藍旗及黑旗警告。

在新界沙田新城市廣場，下午約五時半突然有便衣警員手持胡椒噴霧指向路人，一批戴耳機、黑色帽及口罩疑似 便衣警的男子，突然制伏數名在場男女，將其按倒在地。然後數十名防暴警員進入商場增援，大部分手持長槍及防暴槍。

在九龍廣東道，警方下午二時半開始布防，停泊了十多架警車，多批防暴警員在行人路上戒備，並駐守海港城各個出入口。但海港城沒有出現示威者，有大陸遊客說，看到警察感到安全，會放心購物；有香港市民說佳節下警方嚴密布防感到掃興，亦擔心警員會在附近施放催淚彈。

廿四日深夜至廿五日凌晨，香港再爆警民衝突，警方又發射催淚彈，一些出外過節的民眾以...
廿四日深夜至廿五日凌晨，香港再爆警民衝突，警方又發射催淚彈，一些出外過節的民眾以手掩鼻倉皇躲避。 （美聯社）
分享

香港醫管局昨表示，從廿四日平安夜至廿五日早上七時半，共有廿五人涉及各區公眾活動受傷送院，其中一名男子情況嚴重，在伊利沙伯醫院留醫。

香港特首林鄭月娥昨在社交網站上說，香港政府必定全力遏止暴力，令所有違法的人面對應得的後果。暴徒令今年的耶誕佳節未能普天同慶，亦令本來稍為轉好的市道蒙上陰影。香港政府務求回復社會秩序，讓市民可以正常生活，遊客亦繼續可以到香港這個「好客之都」。

今年耶誕期間到香港度假的旅客持續減少，香港入境事務處昨公布廿四日旅客抵港及離境臨時數字，總出入境人次為七十九點九萬，較去年同日的九十四點八萬人次，減少百分之十五點七。其中入境人次只有卅二萬多人次，較去年同日的四十二萬多人次，跌幅達百分之廿四點三。

反送中香港港警

延伸閱讀

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

曝港警內部規定 美媒指責濫用暴力屢見不鮮

林鄭月娥斥暴徒破壞 使耶誕未能普天同慶

平安夜不平靜 匯豐、恒生遭砸燒 香港又見催淚...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

2019-12-25 22:12

反送中運動兩名年輕被捕者的獨白

2019-12-25 21:54

曝港警內部規定 美媒指責濫用暴力屢見不鮮

2019-12-25 21:50

港警稱墜樓青年事發前曾飲酒 但警方臉書專頁未提及

2019-12-25 19:40

香港耶誕反送中 黑衣蒙面示威者仍在商場聚集

2019-12-25 19:21

林鄭月娥斥暴徒破壞 使耶誕未能普天同慶

2019-12-25 19:10

香港便衣警察沙田新城市噴椒 拘捕多人

2019-12-25 18:42

平安夜不平靜 匯豐、恒生遭砸燒 香港又見催淚彈

2019-12-25 14:03

中聯辦：習面囑林鄭 辦好香港事情

2019-12-25 14:02

港醫管局：平安夜25人受傷 一人嚴重

2019-12-25 10:55

習近平在澳門面囑林鄭月娥 「辦好香港事情」

2019-12-25 10:00

塗鴉大師班克西作品登港！負面描繪警察 引港人共鳴

2019-12-25 09:55

平安夜不平靜 香港又見催淚彈

2019-12-25 00:37

外部被縱火 港鐵尖沙嘴站及旺角站暫時關閉　

2019-12-24 23:37

反送中／尖沙嘴半島酒店外多人聚集 防暴警發射催淚彈

2019-12-24 22:18

反送中／港警舉藍旗截查青年 男子被追捕時墜樓

2019-12-24 22:16
看更多

熱門文章

影／驚！保健公司老闆台上談養生 下一秒倒地猝死

2019-12-25 15:34

曹興誠：九二共識胡說八道 陷一中圈套沒活路

2019-12-25 18:42

孫女出嫁「嬤躲門後偷看」 新娘看一眼淚崩：捨不得

2019-12-25 19:18

病患家屬持刀刺頸 北京女醫師亡

2019-12-25 21:48

環時社評諷美：用台灣問題「切香腸」 早晚切到手

2019-12-25 09:07

中國台灣網：反滲透法若通過 陸將成為台灣「准敵國」

2019-12-25 11:32

台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

2019-12-25 16:49

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

殲20發動機前景不容樂觀 量產遙遙無期

2019-12-25 23:27

波特王稱蔡英文為總統遭解約 陸國台辦：企業商業行為

2019-12-25 13:43

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

陸客來台自由行何時恢復？國台辦：共同努力重回合作

2019-12-25 12:01

「蔡習會」行不行？ 陸國台辦冷處理

2019-12-25 19:00

京滬機票又要漲了 一年半3連漲

2019-12-25 14:55

習近平在澳門面囑林鄭月娥 「辦好香港事情」

2019-12-25 10:00

人民幣中間價今升值52基點 人行淨回籠逾2千億

2019-12-25 10:33

紙價要漲了 春節停機檢修潮過後起漲

2019-12-25 09:07

陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主場待遇

2019-12-25 11:30

被拐36年後再會父母 重逢地點卻在監獄裡

2019-12-25 16:25

這家A股公司春節放假19天 還要給員工加薪

2019-12-25 10:33

老闆請吃GODIVA巧克力卻遭換金莎 不知情同事反應超爆笑

2019-12-25 21:31

「高顏值美女」總是賴帳被懲罰 意外扯出一個「他」

2019-12-25 16:43

港警防暴卻誤噴椒 指揮官「中椒」一臉通紅

2019-12-25 22:12

國台辦:台胞在海外可向大陸駐外使領館尋求保護與協助

2019-12-25 11:09

2019世界神明聯誼會 陸方宮廟今年缺席了？

2019-12-25 15:11

塗鴉大師班克西作品登港！負面描繪警察 引港人共鳴

2019-12-25 09:55

周杰倫MV奶茶遭賣天價 陸瘋狂山寨110多家

2019-12-25 17:03

管浩鳴：陳同佳沒有改變赴台灣自首意欲

2019-12-25 09:31

12歲女童肺破洞又積水 致病元兇竟和「水」有關

2019-12-25 19:21

反滲透法箭在弦上 陸委會再度與國台辦隔空交火

2019-12-25 18:58

陸委會千字文回嗆國台辦：顛倒黑白、做賊喊捉賊

2019-12-25 18:43

陸大學再開大門 將進一步擴大招收台生的院校範圍

2019-12-25 10:54

香港便衣警察沙田新城市噴椒 拘捕多人

2019-12-25 18:42

批「反滲透法」 陸國台辦：民進黨開民主倒車

2019-12-25 14:58

安倍：東海不穩 日中關係不會真正改善

2019-12-25 20:36

平安夜不平靜 匯豐、恒生遭砸燒 香港又見催淚彈

2019-12-25 14:03

陸宗教局發耶誕賀信 傳多地禁過「洋節」

2019-12-25 15:43

壯碩黃牛瘋狂亂竄 警方連開兩槍擊斃

2019-12-25 17:03

流產後怕被罵 女子「偷嬰兒」謊稱是自己親生

2019-12-25 20:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top