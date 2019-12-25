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曝港警內部規定 美媒指責濫用暴力屢見不鮮

2019-12-25 21:50德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）由"反送中"風波引發的香港示威浪潮已經持續半年之久，其中香港警方是否對抗議者過度使用暴力始終是一個核心爭議點。《華盛頓郵報》記者獲得了一些港警內部文件，根據對近幾個月來大量警察使用暴力案例視頻分析得出結論認為，香港警察在反修例風波的幾個月中，不斷出現過度使用暴力的現象，但違反內部規定的相關警員並未受到處罰。

在這份12月24日發表的長篇報道文章中，作者Shibani Mahtani邀請警察領域的專家，分析了超過100頁的港警行動准則以及警員培訓材料等內部文件，認為在過去幾個月裡，常常出現警員無視相關規則，濫用化學制劑，以及針對並無抵抗意圖的抗議者過度使用暴力的情況。而且這些違規行為並未受到任何制裁。

根據香港警方一名發言人透露，從反修例風波開始至今，沒有一名警員因為嚴重的違規操作而受到調查，也沒有人因為與抗議活動相關的行動受到指控或審判。

相關分析依據的證據材料，是從6月份以來抗議現場的視頻資料。11月中旬，《華盛頓郵報》記者創建了一個紀錄65起警察使用暴力事件的數據資料庫，相關視頻材料經過一個由香港大學法學系學生組成的團隊鑑定真實可信。這些學生是人權組織大赦國際（Amnesty International）"數字核查團"的成員，在對於網絡上的開源視頻資料進行地理定位和分析方面接受過專門的訓練。

該報道具體從催淚瓦斯的使用、警員面對抗議者的應對行動、高壓水炮、胡椒噴霧、橡皮子彈和實彈等方面，分別列舉了記者所獲取的港警內部文件規定，警察領域專家的分析，以及警方所作出的反應。來自阿根廷、以色列、南非、美國和英國等地的國際專家和香港專家一共9人，參與了相關的分析工作。他們將視頻資料中顯示出的警員行動，和港警規定，以及國際標准進行了比較。

伴隨著對於北京對於香港的干預和控制日益增加的擔憂，香港警隊失去民眾信任也成為一大難題。香港民主派力量中很多人將警隊視為中共用來壓制抗議的工具，因為如果北京直接出手干預恐引發國際譴責。

如何修復警民關系，也成為香港媒體在年末總結討論的重要話題。"香港01"的專題報道文章指出，香港警務處處長鄧炳強11月19日上任之後，首先將警隊的服務宗旨由原來的"服務為本，精益求精"改為"忠誠勇毅，心系社會"，但其實在警民關系惡化的背景下，警隊需改變的又何止是服務宗旨？根據香港中文大學10月份發表的民調顯示，半數受訪者表示"完全不信任"警方，更有近七成受訪者呼籲大規模重組警隊。

港警在12月9日公布，在過去半年裡，警方共發射1.6萬枚催淚彈、約1萬發橡膠彈、2000發布袋彈、1850發海綿彈，以及19發實彈，而截至12月16日為止，共拘捕了6105人。在接連不斷的警民沖突中，警方"粗暴執法"行為屢屢挑動市民怒火。

2003年退休的香港前警務處處長夏禮德（Peter Halliday）對"香港01"表示："警察當然會犯錯--是人都會犯錯。……但我認為，大部份情況下他們的表現很專業。比如，無論何時，在采取武力之前，他們都會展示警告標志。"

2019年接近尾聲，持續半年之久的香港抗議浪潮目前沒有顯示出平息的跡象。聖誕節期間，香港各區的示威集會活動還在繼續。

本文章由德國之聲授權提供】

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