反送中運動兩名年輕被捕者的獨白

（德國之聲中文網）聖誔音樂在大小商場上響起， 混和在參與"反送中運動" 示威者的納喊聲中，微風中吹起了早前警方驅散時留下催淚彈的煙硝味。

平安夜的早上，家豪 (化名) 心裡焦躁不安， 他去看了醫生，吃了藥 ，希望心情可以平伏下來，過一個寧靜的平安夜。

11月中旬， 香港理工大學有數千示威者被圍困校園，當晚，家豪心急如焚， 因為不少"手足"被困在校園內， 當他與弟弟正准備由家出發，希望到校園附近施與援手時， 卻被藍絲 ( 親政府建制派) 的父親逐出家門，"為了這場運動， 我失去了家庭。" 家豪無奈地說。

"為了這場運動， 我失去了家庭"

2014 年，"雨傘運動" 爆發， 17歲的家豪， 也走進運動的巨輪。運動失敗，他也失落了很久。今年， 返送中運動由開始至今， 他大部份走在前線，主張 "勇武與和理 " (和平、理性、非暴力) 兼容。6月9日大游行前夕， 他意識到這將會是一場大規模政治運動，作好了隨時為香港犧牲的准備。當天黎明時分，他寫下一封遺書，給年輕的女友，叮囑若有不測，她不要過度傷心， 要堅強地生活，要延續他的心願繼續爭取民主。 往後大小活動，沙場上都有他的踨影，傷勢累累，曾經被警棍重撃頭部， 整整一個月連進食也困難。 9月初，他在一場示威中被捕， 最初被控傷人罪，後改控非法集結罪。他無怨無侮， 從未掉下一滴眼淚。

然而，這一晚被父親趕出家門，他傷心地大哭一場， 心痛政見的不同， 可以撕裂一個家庭， 親情原來這般脆弱。

傷痛過後， 阿豪說，抗爭之路仍要堅持。生於小康家庭， 他明白， 自己的生活條件比很多手足們優厚。被父親逐出家門後，他先寄居於朋友家中，最近由優渥的中產小區，搬到龍蛇混雜的舊城區， 擠進一間七平方的劏房 ( 一個單位間開若干小單位) 裡， 他要自力更生。

"我已找到一分在建築工地當雜工的工作， 工資會高一點! " 家豪向德國之聲說。

生於香港回歸的"一九九七"

家豪出生於"九七"回歸那一年。他與這一年出生的年青一代， 經歷了幾件社會重大事件 : 出生時主權移交， 香港回歸中國 ; 2003年幼兒園畢業， 遇上了" 非典" ， 這一疫香港死了200多人; 小學畢業，一場瘟疫豬流感爆發， 幸好規模較少，沒有造成很大的傷害 ; 到了高中三年級， 遇上了"雨傘運動"，今年又爆發"反送中運動" …

"我們沒得選擇，生於憂患， 真是命途多舛!" 他對德國之聲苦笑說， " 為了香港的將來， 我們這一代責無旁貸。"

聖誕新年過後，家豪便要再次上庭， 法律上已進入答辯程序。律師已經跟他解說清楚， 預計在春天及初夏期間，便會判刑，而刑期估計是6至8個月。

願意付出沉重代價

面對牢獄， 家豪坦言已作好心理准備，心裡盡管感到委屈無奈。他向德國之聲表示 : "我太愛香港了，我願意為香港的未來而付上沉重的代價 !" 他會好好利用在囚時間，積極地進修， 期望出獄後再投入運動，"

去年的平安夜， 家豪與小女友一起歡度佳節。早兩個星期， 他靜靜地為這段感情劃上句號，因為考慮到自己即將面對牢獄， 出獄後也背著犯案記錄， 不想毀了她的將來：" 我不想辜負了她! "

與父親割裂， 成為錐心的痛， 尤幸媽媽及弟弟仍然不離不棄， 仍然支持及痛惜他。

運動至今超過半年， 仍然沒有停息的跡象， 2020 將至， 在陰霾中，家豪仍然盼望， 香港能盡快見曙光，" 香港人一定要撐 ( 堅持) 著 , 民主終有一天會來!"

根據香港警方提供的數字顯示， 超過6000人被捕， 其中18歲以下的超過900人，安娜 ( 化名) 便是其中的一個。

十月的一個深夜， 任保安員的安娜爸爸手機響起， 是學校社工緊急致電， 告訴他唯一的女兒安娜在剛才示威聚會中被捕，" 我登時腦海中一片空白， 不知如何是好處" 安娜爸爸對德國之聲表示， 自從女兒由6月份開始參加反送中運動，他和安娜的媽媽一直擔心著這一天終會出現。這一晚滂沱大雨， 他連忙請了假， 奔赴警察局， 折騰了一個晚上， 最終女兒被送去醫院， 父女方得以見上一面。沒多久， 女兒被控暴動罪。

在逃跑中落了單 被控暴動罪

安娜向德國之聲表示， 由反送中運動開始，大小活動她都盡量參加，不過，都是站在示威隊伍中間，並不是站在前線的勇武派。被捕那天， 她並沒有參與任何暴力行為，只是在驅散行動中， 在逃跑中落了單， 被警察捸捕了， 不明白為何被控暴動罪。得悉被控暴動罪那一刻， 她非常忿怒， " 這不是濫權濫捕嗎? "

安娜爸爸說， 安娜自少乖巧聽話， 學業成績不俗。小學五年級時， "雨傘運動"爆發， 她和同學開始關心政治時事。中學後，安娜對自己要求太高， 給自己很大壓力， 漸漸地被診斷出患上抑郁及焦慮症，

反送中運動在6月份打開序幕， 安娜決心投身其中，"佔中 (佔領"中環行動"，又稱"雨傘運動") 時我還年幼， 父母一定不會讓我上街， 今次我決心參與， 我不想錯過這一場歷史的見證。"

每一次外出參與活動， 安娜的爸爸、媽媽都很擔心， 千叮嚀萬囑咐要小心。隨著運動的暴力越來越升級，常令媽媽牽腸掛肚，有時候嘗試苦勸她不要外出， 安娜不從， 爭執難免，害得媽媽以淚洗面。爸爸向德國之聲坦言， 有時候感到很矛盾，" 她不是小孩子， 難道我鎖起她嗎? 我只能不斷提醒她要小心保護自己! " 另一方面， 目睹她女兒自參加示威運動， 抑郁及焦慮的情緒有所改善， 他感到欣慰， " 整個人開朗了不少 ! " 女兒被捕後， 爸爸盡量讓女兒參加一些已獲不反對通知書的和平活動。

在運動中" 找到了自己"

安娜告訴德國之聲， 她在參與運動中 " 找到了自己" ，在參與過程中， 充份感受到自己有一份價值， 與他人並肩作戰， 爭取民主； 運動中， 她認識了不少理念相近的同行者， 在示威活動中， 也遇到很多善心人的救助，" 有幾次在我們奔走逃跑時， 突然間有店子主人請我們躲在他們店內， 然後馬上拉下店閘子，等防暴警察走了， 他們才讓我們離開!"

她明白父母擔心， 有時候在運動中逃跑時受了傷， 她也不敢告訴父母， 默默地承受。

安娜說， 在運動中， 見著越來越多年紀更輕的孩子們， 他們有的只是11、 12 歲，"我感到心痛， 就是因為年長的沒有出來， 才迫使他們這麼年幼便要出來吃吹淚彈!"

安娜向德國之聲表示 ， " 我們的政府其實好可憐 ， 想作決定也沒有能力， 所以我們更要站出來抗爭!"

女兒被控暴動罪， 安娜爸爸坦言既悲憤又無奈，律師告訴他們，由於千多人被控罪， 不計最終刑期，女兒的案件起碼要拖上一段長時間才能審理， 是一個漫長的煎熬。他長嘆道："我們是草根階層， 沒有甚麼能力， 我們只能陪著她一起面對!"

【 本文章由德國之聲授權提供】