平安夜不平靜 匯豐、恒生遭砸燒 香港又見催淚彈

平安夜不平靜 香港又見催淚彈 砸燒匯豐 美聯社 分享 facebook

平安夜香港又見催淚彈！有民眾發起在多個商場內「和你Sing」活動，入夜後，在旺角朗豪坊、銅鑼灣時代廣場，以及元朗Yoho Mall、沙田新城市廣場等地，都有大批民眾聚集，有商鋪遭破壞，港鐵與匯豐銀行、恒生銀行也遭到破壞，警民再發生衝突，警方向民眾施放催淚彈和胡椒噴霧。

綜合媒體報導，昨晚7時後，一批戴上口罩的民眾在元朗Yoho Mall內聚集，並在商場內遊走，沿途高喊反送中口號。有人走到美心集團旗下的翠園門外擲紙張。

另外，一批民眾在朗豪坊聚集，與警方對峙，其後有示威者向警方丟物品，警方使用胡椒噴霧，一度舉防暴槍。

晚上8時後，在旺角、沙田等地亦爆發衝突。在尖沙咀海港城，有黑衣人向兩名疑似便衣警員丟擲物品，有數人被制伏。一批手持長盾及長槍的防暴警其後亦到場增援和戒備。

另一批人走出商場外，並高舉手機燈光，手持「光復香港，時代革命」旗幟，沿途高喊「五大訴求、缺一不可」等口號。

約晚間9時左右，大批民眾在科學館一帶聚集，防暴警察在半島酒店附近布防，警民對峙互罵，數名示威者被警方制伏。其後警方舉起黑旗，要求在場人士散去，但仍有大批民眾聚集，防暴警隨即施放催淚彈企圖驅散人群。

另據明報報導，早前捲入「星火同盟」凍結戶口風波的匯豐銀行，其旺角分行遭到打爛玻璃及數度縱火；至今天凌晨，旺角恒生銀行也遭破壞，櫃員機遭打爛及噴漆。