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平安夜不平靜 香港又見催淚彈

2019-12-25 00:37聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

香港平安夜不平靜，旺角、尖沙咀、沙田等地商場都出現示威人群。 （美聯社）
香港平安夜不平靜，旺角、尖沙咀、沙田等地商場都出現示威人群。 （美聯社）
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昨晚是平安夜，香港又見催淚彈。有民眾發起在多個商場內「和你Sing」活動，入夜後，在旺角朗豪坊、銅鑼灣時代廣場，以及元朗Yoho Mall、沙田新城市廣場等地，都有大批民眾聚集，有商鋪遭破壞，警民再發生衝突，警方向民眾施放催淚彈和胡椒噴霧。

綜合星島網和明報網報導，晚上七時後，一批戴上口罩的民眾在元朗Yoho Mall內聚集，並在商場內遊走，沿途高喊反送中口號。有人走到美心集團旗下的翠園門外擲紙張。晚上八時許，警方在商場內舉起藍旗警告。

另外，一批民眾在朗豪坊聚集，有警員其後進入商場，與示威者對峙，其後有示威者向警方丟物品，警方使用胡椒噴霧。警方之後撤出中庭，一度舉防暴槍。

晚上八時後，在旺角、沙田等地亦爆發衝突。在尖沙咀海港城，有黑衣人向兩名疑似便衣警員丟擲物品，有數人被制伏。一批手持長盾及長槍的防暴警其後亦到場增援和戒備。

另一批人走出商場外，並高舉手機燈光，手持寫有「光復香港，時代革命」的旗幟，沿途高喊「五大訴求、缺一不可」等口號。該批黑衣人沿著文化中心前往尖東方向，警員呼籲走出馬路的人回到行人路，並指現場有人襲警及向警方投擲油漆彈。其後，警方在彌敦道馬路制伏至少一人，有警員一度向人群舉槍戒備。

約晚間九時左右，大批民眾在科學館一帶聚集，防暴警察在半島酒店附近布防，警民對峙互罵，數名示威者被警方制伏。其後警方舉起黑旗，要求在場人士散去，但仍有大批民眾聚集，防暴警隨即施放催淚彈企圖驅散人群。

此外，香港特首林鄭月娥在社交平台發放短片，表示耶誕節是一個普天同慶的日子，祝願市民有一個平和、安穩、愉快的耶誕節。

反送中香港港警

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