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香港：平安夜不安寧 抗議無處不在

2019-12-24 20:10德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）聖誕夜來臨之際，香港示威者計劃在多區的商場及尖沙咀等地舉行抗議，包括「XMAS EVE 願平安歸香港」和「和你shop」等活動。同時，香港民間人權陣線正在籌備元旦大游行。

港警方24日在臉書發布消息稱，預料今晚平安夜，不少市民會外出慶祝。警方呼籲市民留意交通改道及封路安排。其中在九龍區，警方將於下午五時起封閉尖沙咀九龍公園徑南北行線。

香港警方還稱會密切留意各區情況，遇有大規模人群聚集或突發事故時，會適時評估對公共安全及公眾秩序的風險，並根據需要進行臨時交通改道或封路措施。

不同以往

此前，油尖警區副指揮官黃志威稱，警方今年的部署會與以往不同，今晚除九龍公園徑外，尖沙咀一帶不會封路，亦不會有警務人員在海濱一帶大量站崗。他表示，有情報顯示「封路比不封路更有問題，所以經過全盤風險評估決定不封路」。

往年「平安夜」都有大批市民到尖沙咀過節，警方會因此封路。因此目前警方的這一安排被外界視為「反傳統」。港媒援引消息人士指出，今年做出這一安排是因為警方近日偵破多宗炸彈及實彈槍案，調查顯示案仍有嫌疑人在逃，警方憂慮人多聚集之處，會成不法之徒襲擊目標，於是采取分散策略，避免人群集中在某些範圍。

黃志威強調，非法集會有很大機會發展成暴力場面，一旦出現違法暴力情況，警方會立即果斷執法。

理工大重開在即

另據香港文匯網報道，一度成為抗議活動主戰場的香港理工大學校長滕錦光日前向校內師生發信，說明校園修復工作，預計本月底可重開一半校園。校方表示理解師生關注校內環境的安全情況，因此已在校內不同地點，收集空氣和水土樣本，檢驗二惡英和氰化物等成分，結果將於12月底公布。

理工大於上個月月底正式解封。理大如今指出，已加強安保措施，安排更多保安人員在校園及周邊巡邏，加強對進出校園人士的檢查，並規定只限教職員、學生及校方授權人士進入。

虛擬游戲裡的現實抗爭

除街頭巷尾、校園商場之外，網絡世界也是香港抗議者的戰場之一。在各類社交媒體和論壇網站上，親政府和反政府派別唇槍舌劍、各不示弱。一款名為《俠盜獵車手5》（GTA V）的知名開放式冒險類游戲本月初推出更新版本。法新社報道稱，香港玩家發現他們可以在游戲裡戴上黑衣、黃色安全帽和防毒面具，儼然一副街頭示威者的形象。香港廣受歡迎的本地論壇連登討論區（LIHKG）上提供玩家教學，包括如何購買抗議者的裝備並加入相關「戰隊」。他們在游戲裡佔領和破壞地鐵站，向警車投擲汽油彈，重現香港街頭抗議的情景。

作為回應，中國大陸玩家在游戲中扮演防暴警察，雙方陣營展開激烈交戰。有大陸玩家在微博發布視頻，以「屠殺蟑螂」為題，指內地玩家必須戰斗，尊嚴不能被踐踏。截至周二下午，該視頻的觀看量已超過17.5萬。

然而，由於這款游戲包含毒品、暴力及性內容，因此未獲中國官方批准。

本文章由德國之聲授權提供】

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