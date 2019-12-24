陸港玩家對槓！ 遊戲竟成反送中新戰場

香港與大陸玩家在最新的GTA V中分別成為抗爭者與警方，在虛擬世界中另闢戰場。（圖為示意圖）（photo by YouTube影片截圖） 分享 facebook

全球知名的動作遊戲俠盜獵車手（GTA）近日更新後，成為香港與大陸玩家互相對抗的新意識形態戰場！GTA V的「鑽石賭場搶劫」版本更新後，香港玩家發現可以將角色打扮為示威者，因此紛紛號召集結，大陸玩家則紛紛成為「防暴警察」，兩方就此展開激烈競爭，成為反送中抗爭的另類虛擬戰場。

中港玩家正面對決

根據《英國廣播公司》報導，GTA V原先故事場景是以洛杉磯作為背景城市，建構出名為Los Santos的虛擬城市，玩家必須在城市內透過破解任務來提升自己在地下犯罪世界的威望。就在官方釋出GTA V鑽石賭場搶劫版本後不久，許多香港玩家便發現他們能將自己的角色打扮成示威者的模樣。

不滿反送中抗爭的玩家們因而開始換裝並集結，在遊戲內發起暴力抗爭，試圖要重現反送中的抗爭畫面。但在大陸玩家發現後，他們也不甘示弱地集結，並著裝為防暴警察，與香港玩家展開正面對決。而這場史詩般的對決最後因為大陸玩家人數占上風而獲勝。

微博引發關注

《亞洲新聞台》指出，這次的對決很快地在微博引發關注。一段顯現雙方在遊戲中對決的影片在短短一天內就累積超過17.5萬次的觀看。影片中更出現一段文字：「我們的尊嚴不能被踐踏，身為中國玩家，我們必須奮鬥！」，顯現雙方對這場對決都相當重視。

有趣的是，GTA V因為其含有大量的毒品、暴力、性方面相關的畫面，實際上是遭北京當局禁止販售、遊玩的遊戲。但仍有大量大陸玩家成功鑽漏洞下載並登入。此外，外媒也指出，這並不是第一款模擬香港抗爭的遊戲。一群香港抗議份子就曾製作一款可以讓大家體驗抗爭的擬真虛擬遊戲，Google Play Store也曾經能下載類似遊戲，但已經被移除。

【更多精采內容，詳見 】