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教宗挺港？ 月曆與撐傘群眾同行

2019-12-24 13:32世界日報 綜合23日電

暗撐香港，教宗月曆封面選用撐傘群眾照片。 中央社
暗撐香港，教宗月曆封面選用撐傘群眾照片。 中央社
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新年將至，教廷照例對外發表2020年官方出版的教宗月曆，月曆封面照片是教宗與一群「撐著雨傘」的群眾合照，只有教宗淋著雨微笑步行在人潮中，被解讀為教廷暗撐香港

中央社報導，自2014年香港雨傘運動後，「撐傘群眾」已成為香港民主化運動的象徵標誌，教廷選用此張照片當2020年官方月曆封面，在梵蒂岡政媒圈引起話題。觀察家私下表示，教宗獨自淋雨代表他為了敲開中國民主化大門，一肩扛起外界責難，而他內心仍與香港追求自由人權的群眾站在一起。

今年6月美國時代雜誌（Time）專題報導香港反送中遊行，雜誌封面照片即是一把撐開的雨傘，被遺落在煙霧彈瀰漫的街頭。

今年10月全球最大的德國法蘭克福書展上，書展主辦單位與多個國際組織也舉辦以「撐傘」為標誌的集會，支持香港人追求自由民主，呼籲中國政府釋放被捕後失蹤的香港書商桂民海。

香港理工大學設計師張瑋晉月前為了聲援「反送中」抗爭運動，上街回收示威者使用後的破損雨傘，重新製作成拇指琴。張瑋晉認為在製作過程中，他似乎能夠感受到雨傘和撐傘者遭受的暴力，盼藉此將香港人的抗爭精神流傳下去。

雨傘成為香港抗爭象徵，讓北京政府嚴格審查雨傘出口。台灣桃園家長協會日前向中國大陸工廠訂購的3000把愛心傘，一度被懷疑是用來支持「反送中」，因此受到扣留延滯出貨。

遭池魚之殃的還包括美國DC漫畫，該公司日前公布一張蝙蝠俠最新漫畫封面，被中國網友砲轟是「暗撐香港」。畫面中蝙蝠俠正要丟擲汽油彈，背景文字寫著「未來屬於年輕人」，中國網友認為最新一集漫畫取名「黃金之子」，是刻意暗挺香港五年前以黃傘為標誌的「雨傘運動」。

反送中香港港警

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