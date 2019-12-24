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平安夜港警戒備 蘭桂坊隨時封 子夜彌撒提前

2019-12-24 13:33世界日報 香港24日電

香港平安夜警方嚴陣以待 路透社
香港平安夜警方嚴陣以待 路透社
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香港反送中示威持續，今晚的耶誕夜未知能否平安，示威與慶祝活動有的取消、有的提早。但反送中跨年已成定局，民陣已在籌備元旦大遊行。對平安夜可能出現的示威活動，香港警方嚴陣以待，在交通要道和重點區域部署大量警力。

平安夜本來有網民發起「倒數遊行」，警方已發出不反對通知書，但遊行申請人昨天宣布取消，原因是被警方要求更改遊行時間及路線。

香港平安夜警方嚴陣以待 法新社
香港平安夜警方嚴陣以待 法新社
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這場遊行原訂今晚8時至凌晨1時舉行，從尖沙咀鐘樓起步，前往彌敦道後散去，並在深夜12時邀請市民打開手機電筒一同倒數。儘管申請人取消行動，但網上對這場遊行的討論熱烈，不少人表明會繼續按照原訂路線遊行。

除遊行外，示威者還在網上發起不同的抗爭活動，包括在平安夜晚於各區商場舉辦「XMAS EVE願平安歸香港」活動，以及耶誕節及翌日要舉行18區「和你shop」活動等。

傳統的平安夜宗教活動則宣布提前，平安夜子夜彌撒罕見安排不在傳統零時零分舉行，天主教香港教區宣布，基於安全考慮，今年19間教堂改為最早傍晚6時舉行；部分則提早至晚上7時至8時舉行。

警方昨也宣布，預計今晚會有大量市民外出過節，因此不會於尖沙咀實施封路管制；但蘭桂坊會實施人潮管制，若有突發情況，警方隨時封閉該區。如果街上聚集人數過多，市民是否涉非法集結，警方無正面回應，僅稱警方有能力分辨是慶祝或生事。

因應安全考慮，香港今年停辦除夕維港煙花匯演，改為加強版「幻彩詠香江」，以及首次舉辦港人和在港旅客一起參與的「除夕大抽獎活動」。旅發局表示，12月31日夜晚11時59分起，會展外牆會變身為大型倒數時計，與民眾一起迎接新年。踏入元旦零時零分，加強版「幻彩詠香江」亦在維港上演，配以港島區多棟大廈樓頂發放煙火，為新年造勢。

香港反送中示威也確定要跨年。民陣副召集人陳皓桓說，已向警方申請元旦遊行的不反對通知書。召集人岑子杰12月12日曾在愛丁堡廣場紀念金鐘衝突半周年的集會上，呼籲現場集會人群明年1月1日「元旦見」。民間估計，元旦大遊行一旦籌備成功，可能再現人山人海。

反送中香港港警

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