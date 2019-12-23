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港示威常見星條旗 專欄作家這麼說…

2019-12-23 13:28世界日報 香港23日電

港專欄作家：只有美國能抗衡中國影響力 美聯社
港專欄作家：只有美國能抗衡中國影響力 美聯社
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只要香港舉行抗議活動，就能在人群裡看到美國星條旗、寫「USA」的標語牌、戴川普小帽的香港抗議人士，甚至還聽得到美國國歌。德國之聲報導，抗議者表示：「美國傾聽我們的呼聲。因此我們要對美國總統、參議員和議員說聲謝謝！」

據報導，香港專欄作家潘東凱（Gordon Poon）認為，川普與美國國會議員是他們和北京政府進行鬥爭中的盟友。他說：「我並不特別喜歡美國人。我也不會揮舞美國國旗。但冷靜觀察的結論是，人們需要美國的幫助，只有這樣，才能將與獨裁的鬥爭長期、和平地進行到底」。川普11月簽署了公開支持香港民主運動的議案後，香港抗議者把他當成英雄。

潘東凱強調，同許多香港知識分子一樣，潘東凱堅信，全球範圍內，只有美國人能抗衡中國不斷增長的影響力。他批評的不是中國，而是自1949年以來在中國執政的共產黨。

他說：「我們不會天真地相信美國會為我們、為香港的民主運動做出犧牲。但美國依然非常強大，是一個政治上、經濟上、文化上以及軍事上的強權。只有川普能夠打敗北京的霸權」。

報導稱，內地媒體在報導香港抗議活動時，美國國旗以及川普標語出現的頻率相當高。它證實，內地黨政宣傳機器怎樣講述香港抗議事件，它們自一開始就聲稱香港的示威活動受到西方國家的操作，首當其衝自然是受到美國操縱。由此，抗議活動當中的親美行為對於北京統治者而言可謂正中下懷。

一名22歲示威者表示，香港和美國分享自由與人權等共同的價值觀：「這裡川普並不重要。重要的是幫助我們的美國參議員和議員們。我們揮舞美國國旗，是想告訴美國政府和國會，我們在與北京的鬥爭中需要他們的協助」。

反送中香港港警

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