冬至不平靜 港挺維族人權示威扔5星旗 警掏槍逮人

港集會5星旗擲地 警亮槍逮人 美聯社 分享 facebook

香港人說「冬至大過年」，意即冬至闔家團聚比過年還重要。但今年冬至日，香港仍有示威活動和警民衝突，香港中環愛丁堡廣場舉行的「聲援維吾爾族人權集會」，期間出現警民衝突，有警員曾舉實彈槍指向人群。

有團體發起22日下午在中環愛丁堡廣場，舉行「聲援維吾爾族人權集會」，活動獲發不反對通知書，參加者坐滿廣場。發起集會者說，擔心香港的將來會變成新疆，目前香港情況愈來愈差，已沒有法治，警察執行職務時不出示委任證，港人可能會隨時失蹤等。他說，如果不讓全世界知道新疆的情況，香港將來若出事，國際都不會理會。

集會舉行約兩小時後至傍晚5時許，現場附近發生警民衝突，大會宣布集會提早結束，呼籲參與者盡快離開，但至晚間人群仍未散去。

下午5時多，集會現場有一支五星旗被丟在地上，大批防暴警員隨即衝入愛丁堡廣場，制伏至少四名男子，在場人士不滿，向警方拋擲水壺等雜物，有人上前毆打及踢向警員。警方多次施放胡椒噴霧，追打其中一名企圖逃走的人，有警員一度舉槍。

現場警員警告在場人士非法集結，要求和平散去。警員其後追捕示威者期間傳出一響疑似槍聲。之後數十名防暴警員附近拉起封鎖線，另一批警員到附近行人天橋戒備，有警員用強光照向聚集人群。

晚上7時左右，中環國際金融中心商場部分入口的玻璃門已上鎖，香港站一個出口已落閘。一批防暴警察傍晚在中環一帶截查多人。

港集會5星旗擲地 警亮槍逮人 路透社 分享 facebook

港府強烈譴責：違法須負刑責

香港新聞組／香港23日電

有團體22日在中環愛丁堡廣場舉行「聲援維吾爾族人權集會」，港府表示，有集會人士揮動港獨旗幟，發表港獨言論，並把五星旗拆下丟在地上，特區政府發言人強烈譴責有關行為，並指違法人士須負上刑責。

香港電台報導，發言人指出，《基本法》第1條指出，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分。《基本法》第12條列明，香港特區是中華人民共和國一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。「一國兩制」、「港人治港」、高度自治是中華人民共和國對香港的既定基本方針政策。

報導引述發言人說，提倡香港獨立不符合香港特區在《基本法》下的憲制及法律地位、不符合香港社會的整體和長遠利益，亦與國家對香港既定的基本方針政策相牴觸。

發言人強調，國旗是國家的象徵和標誌。根據《國旗及國徽條例》，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗畫、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽，即屬犯罪，一經定罪，可被罰款五萬元及監禁三 年。