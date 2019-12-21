反送中再爆衝突！港警：一男子朝警員開槍

香港警方表示，該名男子去年就曾以涉嫌非法藏有槍械拘捕，目前仍在保釋期間。圖翻攝自北京日報。 分享 facebook

香港警方今（21日）發布消息說，一名男子在被捕時朝警員開槍。警方說，這名男子19歲。周五晚上，在大埔區，當警察根據搜查行動計劃靠近這名男子時，他從腰帶上拔出一把半自動手槍。他扣動扳機，所幸未有人受傷。警察隨即將他制服。

警搜查了附近一處公寓，發現一支AR-15半自動步槍和250多發子彈。警方認為這名男子和這些武器與本月初被捕的一個群體有關聯。該群體被發現擁有手槍，密謀襲擊警員。

資深警司李桂華周六對記者說：「我們搜查到的槍支與收集到的情報一致。情報表明有人預謀在公共集會中使用槍支來傷害其他人，包括執勤的警察」。

警方也表示，該名男子去年就曾以涉嫌非法藏有槍械拘捕，目前仍在保釋期間。

據《南華早報》報道，當地居民還包圍警察起哄，直到防暴警察前往支援發射了兩枚催淚彈驅散民眾。

抗議運動在香港已經持續了六個月。數以百萬計的民眾在接二連三的集會中和平示威游行，但是他們認為自己的訴求沒有得到港府回應，並認為其示威遭到中央政府和特區領導人林鄭月娥的有意破壞。隨著時間推移，抗議者中出現了勇武派。一些年輕人手持汽油炸彈和磚頭，有時還配帶弓箭，和警方展開激烈的拉鋸戰。

在過去六個月，警察發射了超過16000枚催淚彈和10000枚橡膠子彈。大約6000人被捕，其中1000人被起訴。被捕者中很大一部分是學生。

從最近幾周警方的拘捕情況看，一些示威者可能正在准備采取更加激烈的行動。警方說，除了本月初逮捕了一群擁槍者之外，他們還在一個學校的操場上發現了兩枚自制炸彈。

抗議運動發生以來，鄭林月娥和香港警察聲譽嚴重受損，但他們得到北京的公開支持。《南華早報》上周日發表的一項民調顯示，73％的受訪者認為警方處理抗議事件的方式削弱了民眾對他們的信任。抗議者提出的五大訴求中要求包括對警察濫暴濫權進行獨立調查、釋放被捕者以及全面落實自由普選。

張平/王凡 （法新社）

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