香港知識分子：只有美國能抗衡中國的影響力

示威者表示，香港和美國分享自由與人權等共同的價值觀「這裡川普並不重要，重要的是幫助我們的美國參議員和議員們」。圖／美聯社 分享 facebook

美國星條旗，寫有「USA」的標語牌，頭戴川普小帽的香港抗議人士：只要香港舉行抗議活動，就能在人群裡看到它們，比如11月底感恩節的一次活動期間，人們甚至還聽到美國國歌。

一名抗議者對記者說，「我們嘗試所有手段，讓我們的政府和世界其他國家看到，我們理應得到自由和民主，因為這是我們曾得到的許諾。美國傾聽我們的呼聲。因此，我們要對美國總統、參議員和議員說一聲謝謝！」

最晚川普今年11月簽署了公開支持香港民主運動的議案後，許多香港抗議者把美國總統當成了他們心目中的英雄。香港專欄作家潘東凱（Gordon Poon）認為，川普以及美國國會議員是他們同北京政府進行斗爭中的盟友。

他說，「我並不特別喜歡美國人。我也不會揮舞美國國旗。但冷靜觀察的結論是，人們需要美國的幫助，只有這樣，才能將同獨裁的斗爭長期、和平地進行到底」。

潘東凱當然知道，歐洲大部分知識精英根本無法支持川普以及美國共和黨。他說，這當然很可惜，而最根本的問題由此被忽略，因為歐洲最重要的對手不在華盛頓，而在北京。

潘東凱強調，他批評的不是作為國家的中國，更不是它的千年文明，而是自1949年以來在中國執政的共產黨。同許多香港知識分子一樣，潘東凱堅信，全球範圍內，只有美國人能夠抗衡中國不斷增長的影響力。

他說，「我們不會天真地相信美國會為我們、為香港的民主運動做出犧牲。但有一點是清楚的，美國依然非常強大，是一個政治上、經濟上、文化上以及軍事上的強權。只有川普能夠打敗北京的霸權」。

另一名22歲的示威者對記者說，香港和美國分享自由與人權等共同的價值觀：「這裡川普並不重要。重要的是幫助我們的美國參議員和議員們，比如議長佩羅西、參議員盧比奧等。如果我們在抗議活動中揮舞美國國旗，是想告訴美國政府和國會，我們在同北京的斗爭中需要他們的協助」。

中國國家媒體在報導香港抗議活動時，美國國旗以及川普標語出現的頻率相當高。它證實，中國黨政宣傳機器怎樣講述香港抗議事件，它們自一開始就聲稱香港的示威活動受到西方國家的操作，首當其沖自然是受到美國操縱。由此，抗議活動當中的親美行為對於北京統治者而言可謂正中下懷。

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