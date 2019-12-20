評／同樣「一國兩制」 澳門何以維持安定

在回歸20周年慶典臨近之際，中共高層官員對於澳門以北京所希望的方式實踐一國兩制大加贊揚。圖／新華社 分享 facebook

澳門本周將迎來回歸中國20周年紀念，這個前葡萄牙殖民地因為博彩業的發展而富裕，並且因為遵從於威權統治而得到北京的盛贊。

澳門「歡慶回歸」 的氣氛，正與另一個「一國兩制」體系下的城市香港形成鮮明對比，在那裡，由反送中引發的抗議浪潮已經持續了六個月之久。

中國國家主席習近平周五將會在澳門參加回歸慶祝儀式。在這座人口70萬的特區城市，香港反送中式的異議聲音鮮少出現。

「澳門就像是家裡比較乖的那個男孩」，社會學家蘇文欣（Larry So）出生於香港，在澳門任教多年現已退休，他在接受法新社采訪時說，「乖兒子總是能得到糖果獎勵，所以會覺得生活十分愜意。」

自從1999年，葡萄牙結束對澳門的殖民統治以來，這裡的城市面貌和經濟生活都經歷了非同尋常的變化，博彩業大放異彩，成為這座城市戲劇性崛起的主要支柱。

作為中國範圍內唯一可以合法賭博的地方，澳門的國內生產總值已經從1999年的64億美元增長到了550億美元。而且這裡的人均GDP也是全世界第二高，僅次於石油富國卡塔爾。澳門賭場一個星期的營業額就能達到美國拉斯維加斯一個月的水平。

「從主權移交至今，這裡的生活水平得到了大幅度的提高」，中學教師Celia Chong上周在接受法新社記者采訪時說。她的學生當時正在尋找游客參加問卷調查。

這位女教師表示，政府提供了慷慨的補貼和福利，澳門居民還有機會到大陸地區工作。「作為一名澳門居民，我認為回歸慶典將是一次非常盛大的歡樂慶典」她說。

Shotah Zhang表示，自從澳門主權回歸中國以來，他的家庭作坊向游客售賣葡式蛋撻，生意興隆。在（回歸）之前，這裡就是一個安靜的小鎮。在過去20年裡，他們趕上了大好的機遇;，他對法新社記者說。

2018年，澳門接待了將近3600萬游客，其中絕大多數都來自中國大陸。

都是特別行政區，為何大不相同？

在一國兩制的框架下，澳門和香港可以享受到比中國大陸地區更多的自由空間。前英國殖民地香港於1997年完成了主權移交，至今始終在努力保護這些自由，或者是將其最大化。

香港擁有較為自由而多樣化的媒體生態，基本獨立的司法體系，以及富有影響力的民主派立法議員群體。 這些民主因素催生了過去六個月裡的動蕩，數以萬計的民眾走上街頭，要求實現普選。

而一波新生的極端化年輕勢力給香港民主運動增添了一個危險的次生層面，導致抗議者和防暴警察之間的沖突越來越暴力。

而澳門和香港搭船僅僅一個小時的距離，卻完全看不到這種反抗中國統治的現象。澳門的政界早就通過了親北京的安全法律，而香港多次嘗試做到這一點卻未能成功，導致了動亂局面。

在回歸20周年慶典臨近之際，中共高層官員對於澳門以北京所希望的方式實踐一國兩制大加贊揚。

全國人大常委會委員長栗戰書在一次講話說：澳門同胞始終堅持愛國愛澳的核心價值觀，有很強的國家觀念、憲法觀念，國家認同在澳門社會擁有廣泛、深厚的社會基礎。

栗戰書的講話也被解讀為拿澳門的範例來「教育」香港，敦促富有反叛精神的香港更好地處理和中央之間的關系。他強調，中央的全面管治權是授權特區實行高度自治的前提和基礎，中央對香港和澳門的要求也是一樣。

澳門也有隱患

不過，雖然澳門在主權回歸中國後的20年裡，經濟上富裕、政治上穩定，但是這座特區城市也存在一些薄弱之處。

盡管澳門的人均GDP數值居高，但是這裡貧富差距嚴重，而且經濟發展幾乎全部依靠賭博業。

在習近平2012年上台並發起反腐運動之後，澳門的賭場收入銳減。盡管澳門努力自我打造觀光和美食項目作為旅游亮點，但博彩業仍然佔到政府稅收收入的八成。

澳門也被視為全球有組織犯罪的中心據點--美國國務院將其列入洗錢犯罪最嚴重的城市名單，而且賣淫嫖娼在這裡也相當盛行。

人們擔心這座城市的生存空間會越來越擁擠，生活成本過高，而原本的葡式和粵式文化交匯特色風格也會逐漸淡去。

即使憤怒很少會以抗議的形式來表達，但是挫敗感還是存在的，澳門立法會議員蘇嘉豪表示。在澳門，立法會議席只有不到一半是直選的。而蘇嘉豪則是立法會中僅有的四個民主派議員之一。

「人們希望保留澳門的遺產」，他對法新社說，但我擔心，澳門最終將成為又一座中國城市的命運越來越無法避免。

雨涵/洪沙（法新社）

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