「反送中」平台被鎖定 港警凍結千萬港元資產

香港警方周四 (12月19日)宣布，他們破獲一起疑似涉嫌洗黑錢的案件，逮捕了3男1女，並凍結高達7千萬港幣的資金。根據港媒綜合報導，香港警方懷疑這起案件與專門支持被捕「反送中」示威者的網絡平台「星火同盟」有關。

港警說，他們逮捕的4人年齡介於17到50歲，其中一人是空殼公司的股東，其他3人的收入都不高。但因為該帳戶接受大量資金，警方認為可能涉嫌洗黑錢，所以警方才朝這個方向展開調查。 港警在周四发起行動前，已與律政署展開磋商。

星火同盟於周五 (12月20日) 凌晨发布公開聲明，表示該案已進入法律程序，所以「星火同盟」不便公布更多信息。聲明寫道：「警方企圖以失實陳述，將本平台之運作扭曲成洗黑錢等惡意用途，意圖抹黑星火及其他支持頻道，本平台譴責此抹黑行為。 」

《香港01》報導，港警稱他們透過調查得知「星火同盟」在過去6個月募得8千萬港幣的資金，而大部分籌得的款項都流入一間空頭公司，被用來購買個人投資保險產品，受益人則是空殼公司的負責人。

港媒報導指出，「星火同盟」過去都透過銀行帳戶收取捐款，但該組織表示，由於上月他們的匯豐銀行帳戶停止運作，所以鼓勵市民以購買禮物卡的方式，持續支持被捕的示威者及他們的家屬。匯豐銀行上個月解釋，該行一向會定期檢查客戶帳戶的狀況。 當发現交易活動與開戶時的陳述不符時，銀行會主動檢視帳戶活動並可能終止帳戶。

民主派表示反對

針對此事件，民主派前立法會議員區諾軒接受《明報》訪問時表示，他認為港警的做法離譜，強調如果警察以為打擊「星火同盟」便能終止持續超過半年的抗爭，那麼港警的設想便是「大錯特錯」。他說，他相信此事件不會打擊香港人支持示威者的決心，預估未來仍會有類似的小型抗爭支持基金產生，雖然成效可能打折扣。

然而，建制派的立法會議員周浩鼎卻呼籲律政司盡速處理相關檢控，因為除了「堵截暴徒財政來源之外，亦要顯阻嚇性。 怠慢處理則是變相縱容非法暴亂」。

除了「星火同盟」外，陳日君樞機、香港藝人何韻詩、律師吳靄儀及其他兩名人士也在「反送中」示威爆发後，成立了支持組織「612人道支持基金」。 該信用基金支持在「反送中」運動中受傷、被捕或可能被捕的相關人士，提供法律、醫療、情緒及緊急經濟支持等服務。

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