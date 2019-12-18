採訪習近平訪問澳門 多家港媒記者被拒入境

中國國家主席習近平周三抵達澳門，進行為期三天的視察，並參加周五舉行的慶典。大陸央視截圖 分享 facebook

據港媒報導，澳門即將慶祝主權移交二十周年之際，香港Now新聞台、商業電台、香港電台等媒體記者周三（12月18日）被拒絕入境澳門採訪。

中國國家主席習近平周三抵達澳門，進行為期三天的視察，並參加周五舉行的慶典。

據香港電台報導，該台二人採訪隊上月底已向澳門當局報名採訪相關儀式，周三早晨乘渡輪從上環出发抵達澳門外港碼頭後，被多名便衣邊防人員先後截查。其中一人被拒絕入境。另一名視像新聞記者則獲入境。

香港電台報導稱，二人被先後截查，沒收記者身份證、公司記者證和政府總部所发的記者證等，再被帶到治安警察局房間，被要求填寫包括個人姓名、父母姓名、聯絡方法及住址等，詢問他們入境的目的等。

被拒絕入境的這名記者被要求簽署拒絕入境通知書，通知書上表示，引用澳門內部保安綱要法第17條，存在強烈跡象顯示，企圖入境澳門從事危害澳門公共安全或公共秩序之活動。

獲入境的視像新聞記者亦被治安警察局人員要求，簽署一份自願被檢查手機聲明，之後再查看手機內的相簿、Facebook、Instagram等社交媒體的個人帳戶資料，亦要求查閱記者個人Whatsapp內的群組短訊，包括群組對話內容等，並就有關內容查問記者是否有到過相關地點採訪，又查問記者是否有安裝Telegram等社交媒體，被查問超過2個半小時後獲放行。

香港電台表示，對於在正式獲有關當局批准採訪活動的情況下，該台記者毫無理據地被拒絕入境，對澳門當局這次不能理解的行為，深表遺憾。

商業電台報導，該台兩名已獲澳門新聞局通知領取採訪活動記者證的記者，周三抵達澳門幽仔碼頭後，邊檢人員檢查身份證明文件、進行查問及搜查隨身物品。約兩個多小時後，警方通知該台其中一名記者被拒入境，指原因是有強烈跡象顯示，該記者企圖入境澳門、從事危害澳門公共安全或公共秩序之活動。

商業電台表示極度遺憾，指記者經正常程序向澳門政府申請採訪相關儀式，過程中未接到澳門政府通知不批准入境，強調商台記者一向工作認真守法，到澳門採訪絕對不會影響澳門的安全及秩序。該台另一名記者獲入境澳門。

Now新聞台報導稱，該台採訪隊共五人周三早上乘船往澳門，其中一名記者入境時被扣查，並要求簽署拒絕入境通知書才能離開。通知書指，有強烈跡象顯示，當事人企圖入境澳門，從事危害澳門公共安全及秩序的活動。

Now新聞台表示，該名記者已獲澳門政府发出的採訪證，並已即場向澳門入境人員出示採訪證，仍然無法入境。其餘四人則成功入境澳門。

該台強調，記者前往澳門純粹進行採訪活動，對當局在拒絕入境通知上的指稱難以理解，對有個別記者被拒入境感到無奈及遺憾。

香港記協：促請尊重新聞自由

據報導，亦有其它傳媒記者被拒入境。此前一天（周二），《南華早報》一名記者被拒絕入境澳門。

香港記者協會周三表示極度遺憾，促請內地及澳門當局基於尊重新聞自由的原則，勿再肆意限制記者的出入境權利。記協重申記者履行採訪職責，循正常程序入境，並非滋事分子，對澳門當局肆意收緊入境政策，以及近年多次以不同理由拒絕香港記者入境澳門，感到極度遺憾。

此外，香港泛民主派社民連幾名成員周三計劃到澳門示威，被船公司拒絕登船前往澳門。據港媒報導，社民連梁國雄表示，出境前，有香港入境處職員表示，澳門不歡迎他們入境。之後船公司拒絕讓其登船，並給他們一封由澳門治安警察局局長梁文昌寫給船務公司的信件。梁國雄引述信件內容，稱內中指社民連成員計劃在澳門慶典活動進行破壞，要求船務公司拒絕運送他們入境，否則須承擔法律責任。

【 本文章由德國之聲授權提供】